flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

2 francos 1871 K "Sin eslogan" (Francia, Tercera República)

Anverso 2 francos 1871 K "Sin eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 2 francos 1871 K "Sin eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Patrick Guillard Collection

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2685 oz) 8,35 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,255,958

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal2 francos
  • Año1871
  • Casa de monedaBurdeos
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:150 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1871 K "Sin eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (43)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1871 "Sin eslogan" con marca de ceca K. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de Burdeos. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 793 vendido en la subasta Dix Noonan Webb por GBP 650. La subasta tuvo lugar el 6 de julio de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 2 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta Monnaies d'Antan - 24 de mayo de 2025
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha24 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta Coins NB - 5 de octubre de 2024
VendedorCoins NB
Fecha5 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
46 $
Precio en la divisa de la subasta 42 EUR
Francia 2 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta Aureo & Calicó - 19 de septiembre de 2024
VendedorAureo & Calicó
Fecha19 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta Stephen Album - 16 de junio de 2024
VendedorStephen Album
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
550 $
Precio en la divisa de la subasta 550 USD
Francia 2 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta Patrick Guillard Collection - 3 de junio de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónAU55
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta Monnaies d'Antan - 25 de mayo de 2024
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha25 de mayo de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta Coins NB - 16 de diciembre de 2023
VendedorCoins NB
Fecha16 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta Künker - 8 de diciembre de 2023
VendedorKünker
Fecha8 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta Aureo & Calicó - 17 de octubre de 2023
VendedorAureo & Calicó
Fecha17 de octubre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta Aphrodite Art Coins - 9 de julio de 2023
VendedorAphrodite Art Coins
Fecha9 de julio de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta Patrick Guillard Collection - 25 de abril de 2023
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha25 de abril de 2023
ConservaciónAU55
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta Numisor - 20 de octubre de 2022
VendedorNumisor
Fecha20 de octubre de 2022
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta DNW - 7 de julio de 2021
VendedorDNW
Fecha7 de julio de 2021
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta iNumis - 9 de marzo de 2021
VendedoriNumis
Fecha9 de marzo de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta Olivier Goujon - 16 de junio de 2020
VendedorOlivier Goujon
Fecha16 de junio de 2020
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta iNumis - 3 de marzo de 2020
VendedoriNumis
Fecha3 de marzo de 2020
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta iNumis - 8 de octubre de 2019
VendedoriNumis
Fecha8 de octubre de 2019
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta Jean ELSEN - 16 de marzo de 2019
VendedorJean ELSEN
Fecha16 de marzo de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta Heritage - 29 de noviembre de 2018
Francia 2 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta Heritage - 29 de noviembre de 2018
VendedorHeritage
Fecha29 de noviembre de 2018
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta Cayón - 4 de octubre de 2018
VendedorCayón
Fecha4 de octubre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta HERVERA - 20 de diciembre de 2017
VendedorHERVERA
Fecha20 de diciembre de 2017
ConservaciónF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 2 francos del 1871. K. "Sin eslogan"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1871. K. "Sin eslogan" es de 150 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1871. "Sin eslogan" con letras K?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1871 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1871. K. "Sin eslogan"?

Para vender 2 francos del 1871, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FranciaCatálogo de monedas de la Tercera RepúblicaMonedas de Francia en 1871Todas monedas francesasfrancesas de plata monedas francesas monedas con valor nominal 2 francosSubastas numismáticas