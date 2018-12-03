flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

2 francos 1870 K "Sin eslogan" (Francia, Tercera República)

Anverso 2 francos 1870 K "Sin eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 2 francos 1870 K "Sin eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: WAG online Auktionen oHG

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2685 oz) 8,35 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC559,817

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal2 francos
  • Año1870
  • Casa de monedaBurdeos
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:250 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1870 K "Sin eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (37)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1870 "Sin eslogan" con marca de ceca K. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de Burdeos. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 232 vendido en la subasta Numismatica Genevensis SA por CHF 1300. La subasta tuvo lugar el 3 de diciembre de 2018.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 2 francos 1870 K "Sin eslogan" en subasta Patrick Guillard Collection - 8 de enero de 2026
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha8 de enero de 2026
ConservaciónXF45
Precio
Francia 2 francos 1870 K "Sin eslogan" en subasta Katz - 4 de enero de 2026
VendedorKatz
Fecha4 de enero de 2026
ConservaciónVF
Precio
14 $
Precio en la divisa de la subasta 12 EUR
Francia 2 francos 1870 K "Sin eslogan" en subasta Coins NB - 14 de diciembre de 2025
VendedorCoins NB
Fecha14 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
11 $
Precio en la divisa de la subasta 9 EUR
Francia 2 francos 1870 K "Sin eslogan" en subasta Patrick Guillard Collection - 5 de abril de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha5 de abril de 2025
ConservaciónXF45
Precio
Francia 2 francos 1870 K "Sin eslogan" en subasta iBelgica - 12 de diciembre de 2024
VendedoriBelgica
Fecha12 de diciembre de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1870 K "Sin eslogan" en subasta Nihon - 9 de junio de 2024
VendedorNihon
Fecha9 de junio de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1870 K "Sin eslogan" en subasta Stack's - 13 de enero de 2024
Francia 2 francos 1870 K "Sin eslogan" en subasta Stack's - 13 de enero de 2024
VendedorStack's
Fecha13 de enero de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1870 K "Sin eslogan" en subasta HARMERS - 1 de noviembre de 2023
VendedorHARMERS
Fecha1 de noviembre de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1870 K "Sin eslogan" en subasta Patrick Guillard Collection - 25 de abril de 2023
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha25 de abril de 2023
ConservaciónXF45
Precio
Francia 2 francos 1870 K "Sin eslogan" en subasta Patrick Guillard Collection - 25 de abril de 2023
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha25 de abril de 2023
ConservaciónMS63
Precio
Francia 2 francos 1870 K "Sin eslogan" en subasta HARMERS - 30 de marzo de 2023
VendedorHARMERS
Fecha30 de marzo de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1870 K "Sin eslogan" en subasta Patrick Guillard Collection - 9 de junio de 2022
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha9 de junio de 2022
ConservaciónMS63
Precio
Francia 2 francos 1870 K "Sin eslogan" en subasta Pruvost - 23 de enero de 2022
VendedorPruvost
Fecha23 de enero de 2022
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1870 K "Sin eslogan" en subasta Soler y Llach - 20 de julio de 2021
VendedorSoler y Llach
Fecha20 de julio de 2021
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1870 K "Sin eslogan" en subasta Inasta - 2 de julio de 2020
VendedorInasta
Fecha2 de julio de 2020
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1870 K "Sin eslogan" en subasta Nihon - 15 de diciembre de 2019
VendedorNihon
Fecha15 de diciembre de 2019
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1870 K "Sin eslogan" en subasta cgb.fr - 3 de diciembre de 2019
Vendedorcgb.fr
Fecha3 de diciembre de 2019
ConservaciónSin grado GENI
Precio
Francia 2 francos 1870 K "Sin eslogan" en subasta iNumis - 24 de noviembre de 2019
VendedoriNumis
Fecha24 de noviembre de 2019
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1870 K "Sin eslogan" en subasta iNumis - 8 de octubre de 2019
VendedoriNumis
Fecha8 de octubre de 2019
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1870 K "Sin eslogan" en subasta iBelgica - 27 de marzo de 2019
VendedoriBelgica
Fecha27 de marzo de 2019
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1870 K "Sin eslogan" en subasta Numismatica Genevensis - 3 de diciembre de 2018
VendedorNumismatica Genevensis
Fecha3 de diciembre de 2018
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
¿Dónde comprar?
Francia 2 francos 1870 K "Sin eslogan" en subasta Van Acker Coin Auctions - 7 de febrero de 2026
VendedorVan Acker Coin Auctions
Fecha7 de febrero de 2026
ConservaciónF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 2 francos del 1870. K. "Sin eslogan"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1870. K. "Sin eslogan" es de 250 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1870. "Sin eslogan" con letras K?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1870 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1870. K. "Sin eslogan"?

Para vender 2 francos del 1870, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

