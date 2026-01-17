flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

2 francos 1870 A "Sin eslogan" (Francia, Tercera República)

Anverso 2 francos 1870 A "Sin eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 2 francos 1870 A "Sin eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2685 oz) 8,35 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC238,750

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal2 francos
  • Año1870
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:390 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1870 A "Sin eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (29)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1870 "Sin eslogan" con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1368 vendido en la subasta Numismatica Genevensis SA por CHF 1300. La subasta tuvo lugar el 9 de diciembre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 2 francos 1870 A "Sin eslogan" en subasta WAG - 7 de diciembre de 2025
VendedorWAG
Fecha7 de diciembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
384 $
Precio en la divisa de la subasta 330 EUR
Francia 2 francos 1870 A "Sin eslogan" en subasta MDC Monaco - 2 de octubre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha2 de octubre de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
763 $
Precio en la divisa de la subasta 650 EUR
Francia 2 francos 1870 A "Sin eslogan" en subasta Cayón - 9 de julio de 2025
VendedorCayón
Fecha9 de julio de 2025
ConservaciónF
Precio
Francia 2 francos 1870 A "Sin eslogan" en subasta Stack's - 13 de marzo de 2025
VendedorStack's
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1870 A "Sin eslogan" en subasta Pesek Auctions - 10 de marzo de 2025
VendedorPesek Auctions
Fecha10 de marzo de 2025
ConservaciónF
Precio
Francia 2 francos 1870 A "Sin eslogan" en subasta Numismatica Genevensis - 10 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Genevensis
Fecha10 de diciembre de 2024
ConservaciónMS66 NGC
Precio
Francia 2 francos 1870 A "Sin eslogan" en subasta MDC Monaco - 22 de junio de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1870 A "Sin eslogan" en subasta Stephen Album - 21 de enero de 2024
VendedorStephen Album
Fecha21 de enero de 2024
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
Francia 2 francos 1870 A "Sin eslogan" en subasta Monnaies d'Antan - 26 de noviembre de 2022
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha26 de noviembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1870 A "Sin eslogan" en subasta Coinhouse - 9 de octubre de 2022
VendedorCoinhouse
Fecha9 de octubre de 2022
ConservaciónF
Precio
Francia 2 francos 1870 A "Sin eslogan" en subasta Florange - 12 de noviembre de 2021
VendedorFlorange
Fecha12 de noviembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1870 A "Sin eslogan" en subasta Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 de septiembre de 2021
VendedorMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Fecha17 de septiembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1870 A "Sin eslogan" en subasta cgb.fr - 10 de septiembre de 2019
Vendedorcgb.fr
Fecha10 de septiembre de 2019
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Francia 2 francos 1870 A "Sin eslogan" en subasta GINZA - 10 de agosto de 2019
VendedorGINZA
Fecha10 de agosto de 2019
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1870 A "Sin eslogan" en subasta GINZA - 3 de noviembre de 2018
VendedorGINZA
Fecha3 de noviembre de 2018
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1870 A "Sin eslogan" en subasta GINZA - 3 de noviembre de 2018
VendedorGINZA
Fecha3 de noviembre de 2018
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1870 A "Sin eslogan" en subasta V. GADOURY - 2 de diciembre de 2017
VendedorV. GADOURY
Fecha2 de diciembre de 2017
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1870 A "Sin eslogan" en subasta ALDE & OGN / Guillard - 19 de octubre de 2016
VendedorALDE & OGN / Guillard
Fecha19 de octubre de 2016
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1870 A "Sin eslogan" en subasta Jean ELSEN - 10 de septiembre de 2016
VendedorJean ELSEN
Fecha10 de septiembre de 2016
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1870 A "Sin eslogan" en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1870 A "Sin eslogan" en subasta Jean ELSEN - 12 de marzo de 2016
VendedorJean ELSEN
Fecha12 de marzo de 2016
ConservaciónXF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 2 francos del 1870. A. "Sin eslogan"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1870. A. "Sin eslogan" es de 390 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1870. "Sin eslogan" con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1870 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1870. A. "Sin eslogan"?

Para vender 2 francos del 1870, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

