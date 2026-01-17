flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

10 francos 1939 "Tipo 1929-1939" (Francia, Tercera República)

Anverso 10 francos 1939 "Tipo 1929-1939" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 10 francos 1939 "Tipo 1929-1939" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Soler y Llach S.L.

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,680)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2186 oz) 6,8 g
  • Diámetro28 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC8,299,260

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal10 francos
  • Año1939
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:35 USD
Gráfico de ventas en subastas 10 francos 1939 "Tipo 1929-1939" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (10)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 10 francos de 1939 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 888 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 75. La subasta tuvo lugar el 4 de diciembre de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 10 francos 1939 en subasta Coins NB - 29 de marzo de 2025
VendedorCoins NB
Fecha29 de marzo de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
26 $
Precio en la divisa de la subasta 24 EUR
Francia 10 francos 1939 en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
53 $
Precio en la divisa de la subasta 50 EUR
Francia 10 francos 1939 en subasta MDC Monaco - 3 de diciembre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónMS62 GENI
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 10 francos 1939 en subasta Soler y Llach - 27 de abril de 2023
VendedorSoler y Llach
Fecha27 de abril de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 10 francos 1939 en subasta Soler y Llach - 27 de octubre de 2022
VendedorSoler y Llach
Fecha27 de octubre de 2022
ConservaciónAU
Precio
Francia 10 francos 1939 en subasta Olivier Goujon - 2 de abril de 2022
VendedorOlivier Goujon
Fecha2 de abril de 2022
ConservaciónMS64 GENI
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 10 francos 1939 en subasta MDC Monaco - 4 de diciembre de 2021
VendedorMDC Monaco
Fecha4 de diciembre de 2021
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 10 francos 1939 en subasta iNumis - 2 de noviembre de 2021
VendedoriNumis
Fecha2 de noviembre de 2021
ConservaciónAU
Precio
Francia 10 francos 1939 en subasta Coinhouse - 15 de diciembre de 2018
Francia 10 francos 1939 en subasta Coinhouse - 15 de diciembre de 2018
VendedorCoinhouse
Fecha15 de diciembre de 2018
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 10 francos 1939 en subasta iNumis - 13 de octubre de 2015
VendedoriNumis
Fecha13 de octubre de 2015
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 10 francos del 1939?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 10 francos del 1939 es de 35 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 10 francos del 1939?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 10 francos del 1939 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 10 francos del 1939?

Para vender 10 francos del 1939, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FranciaCatálogo de monedas de la Tercera RepúblicaMonedas de Francia en 1939Todas monedas francesasfrancesas de plata monedas francesas monedas con valor nominal 10 francosSubastas numismáticas