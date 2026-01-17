flag
10 francos 1938 "Tipo 1929-1939" (Francia, Tercera República)

Anverso 10 francos 1938 "Tipo 1929-1939" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 10 francos 1938 "Tipo 1929-1939" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,680)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2186 oz) 6,8 g
  • Diámetro28 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC14,090,181

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal10 francos
  • Año1938
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:30 USD
Gráfico de ventas en subastas 10 francos 1938 "Tipo 1929-1939" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (17)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 10 francos de 1938 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1220 vendido en la subasta iNumis por EUR 80. La subasta tuvo lugar el 3 de junio de 2014.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 10 francos 1938 en subasta MDC Monaco - 31 de agosto de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
23 $
Precio en la divisa de la subasta 20 EUR
Francia 10 francos 1938 en subasta Artemide Aste - 10 de marzo de 2024
VendedorArtemide Aste
Fecha10 de marzo de 2024
ConservaciónMS63 CCG
Precio
Francia 10 francos 1938 en subasta Katz - 28 de enero de 2024
VendedorKatz
Fecha28 de enero de 2024
ConservaciónXF
Precio
8 $
Precio en la divisa de la subasta 7 EUR
Francia 10 francos 1938 en subasta Monnaies d'Antan - 25 de noviembre de 2023
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha25 de noviembre de 2023
ConservaciónAU
Precio
Francia 10 francos 1938 en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Francia 10 francos 1938 en subasta Katz - 11 de junio de 2023
VendedorKatz
Fecha11 de junio de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Francia 10 francos 1938 en subasta MDC Monaco - 10 de junio de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha10 de junio de 2023
ConservaciónAU
Precio
Francia 10 francos 1938 en subasta MDC Monaco - 10 de junio de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha10 de junio de 2023
ConservaciónAU
Precio
Francia 10 francos 1938 en subasta Pesek Auctions - 23 de noviembre de 2022
VendedorPesek Auctions
Fecha23 de noviembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
Francia 10 francos 1938 en subasta Soler y Llach - 27 de octubre de 2022
VendedorSoler y Llach
Fecha27 de octubre de 2022
ConservaciónXF
Precio
Francia 10 francos 1938 en subasta Karamitsos - 13 de junio de 2021
VendedorKaramitsos
Fecha13 de junio de 2021
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Francia 10 francos 1938 en subasta Roma Numismatics - 26 de noviembre de 2020
VendedorRoma Numismatics
Fecha26 de noviembre de 2020
ConservaciónUNC
Precio
Francia 10 francos 1938 en subasta Numisor - 25 de junio de 2019
VendedorNumisor
Fecha25 de junio de 2019
ConservaciónMS66 NGC
Precio
Francia 10 francos 1938 en subasta Coinhouse - 15 de diciembre de 2018
VendedorCoinhouse
Fecha15 de diciembre de 2018
ConservaciónAU
Precio
Francia 10 francos 1938 en subasta iNumis - 3 de junio de 2014
VendedoriNumis
Fecha3 de junio de 2014
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 10 francos 1938 en subasta Numis.be - 21 de mayo de 2013
VendedorNumis.be
Fecha21 de mayo de 2013
ConservaciónAU
Precio
Francia 10 francos 1938 en subasta Monnaies d'Antan - 25 de noviembre de 2011
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha25 de noviembre de 2011
ConservaciónMS63 PCGS
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 10 francos del 1938?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 10 francos del 1938 es de 30 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 10 francos del 1938?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 10 francos del 1938 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 10 francos del 1938?

Para vender 10 francos del 1938, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

