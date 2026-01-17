10 francos 1937 "Tipo 1929-1939" (Francia, Tercera República)
Foto hecha por: Jean ELSEN & ses Fils s.a.
Detalles técnicos
- MetalPlata (0,680)
- Peso10 g
- Plata pura (0,2186 oz) 6,8 g
- Diámetro28 mm
- CantoEstriado
- AlineaciónMoneda (↑↓)
- Tirada UNC52,368
Descripción
- PaísFrancia
- PeríodoTercera República
- Valor nominal10 francos
- Año1937
- Casa de monedaParís
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda francesa de 10 francos de 1937 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1330 vendido en la subasta iNumis por EUR 258. La subasta tuvo lugar el 18 de marzo de 2014.
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 10 francos del 1937?
Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 10 francos del 1937 es de 110 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 10 francos del 1937?
La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 10 francos del 1937 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de 10 francos del 1937?
Para vender 10 francos del 1937, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.