flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

10 francos 1937 "Tipo 1929-1939" (Francia, Tercera República)

Anverso 10 francos 1937 "Tipo 1929-1939" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 10 francos 1937 "Tipo 1929-1939" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,680)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2186 oz) 6,8 g
  • Diámetro28 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC52,368

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal10 francos
  • Año1937
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:110 USD
Gráfico de ventas en subastas 10 francos 1937 "Tipo 1929-1939" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (58)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 10 francos de 1937 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1330 vendido en la subasta iNumis por EUR 258. La subasta tuvo lugar el 18 de marzo de 2014.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 10 francos 1937 en subasta Patrick Guillard Collection - 5 de abril de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha5 de abril de 2025
ConservaciónXF45
Precio
99 $
Precio en la divisa de la subasta 90 EUR
Francia 10 francos 1937 en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
69 $
Precio en la divisa de la subasta 65 EUR
Francia 10 francos 1937 en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 10 francos 1937 en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 10 francos 1937 en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 10 francos 1937 en subasta Monnaies d'Antan - 23 de noviembre de 2024
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha23 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 10 francos 1937 en subasta MDC Monaco - 24 de octubre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 10 francos 1937 en subasta Aureo & Calicó - 16 de octubre de 2024
VendedorAureo & Calicó
Fecha16 de octubre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 10 francos 1937 en subasta NumisCorner - 27 de septiembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha27 de septiembre de 2024
ConservaciónMS60
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 10 francos 1937 en subasta Patrick Guillard Collection - 9 de septiembre de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha9 de septiembre de 2024
ConservaciónXF45
Precio
Francia 10 francos 1937 en subasta MDC Monaco - 22 de junio de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de junio de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 10 francos 1937 en subasta NumisCorner - 26 de abril de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónAU50
Precio
Francia 10 francos 1937 en subasta NumisCorner - 26 de abril de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónMS60
Precio
Francia 10 francos 1937 en subasta WCN - 21 de diciembre de 2023
VendedorWCN
Fecha21 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Francia 10 francos 1937 en subasta Monnaies d'Antan - 28 de mayo de 2023
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha28 de mayo de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 10 francos 1937 en subasta Patrick Guillard Collection - 25 de abril de 2023
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha25 de abril de 2023
ConservaciónXF45
Precio
Francia 10 francos 1937 en subasta Patrick Guillard Collection - 20 de diciembre de 2022
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha20 de diciembre de 2022
ConservaciónAU50
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 10 francos 1937 en subasta Monnaies d'Antan - 26 de noviembre de 2022
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha26 de noviembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 10 francos 1937 en subasta Monnaies d'Antan - 28 de mayo de 2022
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha28 de mayo de 2022
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 10 francos 1937 en subasta Monnaies d'Antan - 28 de mayo de 2022
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha28 de mayo de 2022
ConservaciónVF
Precio
Francia 10 francos 1937 en subasta Jean ELSEN - 5 de junio de 2021
VendedorJean ELSEN
Fecha5 de junio de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 10 francos del 1937?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 10 francos del 1937 es de 110 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 10 francos del 1937?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 10 francos del 1937 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 10 francos del 1937?

Para vender 10 francos del 1937, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FranciaCatálogo de monedas de la Tercera RepúblicaMonedas de Francia en 1937Todas monedas francesasfrancesas de plata monedas francesas monedas con valor nominal 10 francosSubastas numismáticas