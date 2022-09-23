flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

10 francos 1934 "Tipo 1929-1939" (Francia, Tercera República)

Anverso 10 francos 1934 "Tipo 1929-1939" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 10 francos 1934 "Tipo 1929-1939" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Tauler&Fau Subastas

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,680)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2186 oz) 6,8 g
  • Diámetro28 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC52,000,416

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal10 francos
  • Año1934
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:15 USD
Gráfico de ventas en subastas 10 francos 1934 "Tipo 1929-1939" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (13)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 10 francos de 1934 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2551 vendido en la subasta H.D. Rauch por EUR 60. La subasta tuvo lugar el 23 de septiembre de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 10 francos 1934 en subasta Russiancoin - 8 de enero de 2026
VendedorRussiancoin
Fecha8 de enero de 2026
ConservaciónSin grado
Precio
11 $
Precio en la divisa de la subasta 900 RUB
Francia 10 francos 1934 en subasta Russiancoin - 18 de diciembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha18 de diciembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 10 francos 1934 en subasta Russiancoin - 20 de noviembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha20 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 10 francos 1934 en subasta Russiancoin - 3 de octubre de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha3 de octubre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 10 francos 1934 en subasta NUMMUS Olomouc - 27 de marzo de 2024
Francia 10 francos 1934 en subasta NUMMUS Olomouc - 27 de marzo de 2024
VendedorNUMMUS Olomouc
Fecha27 de marzo de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 10 francos 1934 en subasta Coins NB - 16 de diciembre de 2023
VendedorCoins NB
Fecha16 de diciembre de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
34 $
Precio en la divisa de la subasta 31 EUR
Francia 10 francos 1934 en subasta MDC Monaco - 3 de diciembre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Francia 10 francos 1934 en subasta Pesek Auctions - 23 de noviembre de 2022
Francia 10 francos 1934 en subasta Pesek Auctions - 23 de noviembre de 2022
VendedorPesek Auctions
Fecha23 de noviembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 10 francos 1934 en subasta Pars Coins - 26 de julio de 2021
VendedorPars Coins
Fecha26 de julio de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 10 francos 1934 en subasta Tauler & Fau - 14 de diciembre de 2020
VendedorTauler & Fau
Fecha14 de diciembre de 2020
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 10 francos 1934 en subasta Artemide Kunstauktionen - 4 de octubre de 2020
VendedorArtemide Kunstauktionen
Fecha4 de octubre de 2020
ConservaciónUNC
Precio
Francia 10 francos 1934 en subasta Darabanth - 19 de diciembre de 2019
Francia 10 francos 1934 en subasta Darabanth - 19 de diciembre de 2019
VendedorDarabanth
Fecha19 de diciembre de 2019
ConservaciónXF
Precio
Francia 10 francos 1934 en subasta Tauler & Fau - 29 de mayo de 2018
VendedorTauler & Fau
Fecha29 de mayo de 2018
ConservaciónXF
Precio
¿Dónde comprar?
Francia 10 francos 1934 en subasta Russiancoin - 22 de enero de 2026
VendedorRussiancoin
Fecha22 de enero de 2026
ConservaciónSin grado
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 10 francos del 1934?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 10 francos del 1934 es de 15 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 10 francos del 1934?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 10 francos del 1934 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 10 francos del 1934?

Para vender 10 francos del 1934, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FranciaCatálogo de monedas de la Tercera RepúblicaMonedas de Francia en 1934Todas monedas francesasfrancesas de plata monedas francesas monedas con valor nominal 10 francosSubastas numismáticas