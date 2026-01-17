flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

10 francos 1933 "Tipo 1929-1939" (Francia, Tercera República)

Anverso 10 francos 1933 "Tipo 1929-1939" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 10 francos 1933 "Tipo 1929-1939" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,680)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2186 oz) 6,8 g
  • Diámetro28 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC31,145,963

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal10 francos
  • Año1933
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:15 USD
Gráfico de ventas en subastas 10 francos 1933 "Tipo 1929-1939" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (15)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 10 francos de 1933 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1820 vendido en la subasta Jean ELSEN & ses Fils s.a. por EUR 260. La subasta tuvo lugar el 22 de marzo de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 10 francos 1933 en subasta Russiancoin - 18 de diciembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha18 de diciembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 10 francos 1933 en subasta Russiancoin - 20 de noviembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha20 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 10 francos 1933 en subasta MDC Monaco - 31 de agosto de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
23 $
Precio en la divisa de la subasta 20 EUR
Francia 10 francos 1933 en subasta Russiancoin - 3 de octubre de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha3 de octubre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 10 francos 1933 en subasta NumisCorner - 16 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
21 $
Precio en la divisa de la subasta 20 EUR
Francia 10 francos 1933 en subasta Cieszyńskie CN - 26 de mayo de 2024
Francia 10 francos 1933 en subasta Cieszyńskie CN - 26 de mayo de 2024
VendedorCieszyńskie CN
Fecha26 de mayo de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 10 francos 1933 en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Francia 10 francos 1933 en subasta MDC Monaco - 10 de junio de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha10 de junio de 2023
ConservaciónAU
Precio
Francia 10 francos 1933 en subasta Stephen Album - 11 de abril de 2023
VendedorStephen Album
Fecha11 de abril de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 10 francos 1933 en subasta Pesek Auctions - 23 de noviembre de 2022
Francia 10 francos 1933 en subasta Pesek Auctions - 23 de noviembre de 2022
VendedorPesek Auctions
Fecha23 de noviembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
Francia 10 francos 1933 en subasta BAC - 9 de noviembre de 2022
VendedorBAC
Fecha9 de noviembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
Francia 10 francos 1933 en subasta BAC - 8 de junio de 2022
VendedorBAC
Fecha8 de junio de 2022
ConservaciónXF
Precio
Francia 10 francos 1933 en subasta BAC - 26 de enero de 2022
VendedorBAC
Fecha26 de enero de 2022
ConservaciónXF
Precio
Francia 10 francos 1933 en subasta Nomisma - 25 de marzo de 2015
Francia 10 francos 1933 en subasta Nomisma - 25 de marzo de 2015
VendedorNomisma
Fecha25 de marzo de 2015
ConservaciónUNC
Precio
Francia 10 francos 1933 en subasta Nomisma - 6 de noviembre de 2014
Francia 10 francos 1933 en subasta Nomisma - 6 de noviembre de 2014
VendedorNomisma
Fecha6 de noviembre de 2014
ConservaciónUNC
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 10 francos del 1933?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 10 francos del 1933 es de 15 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 10 francos del 1933?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 10 francos del 1933 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 10 francos del 1933?

Para vender 10 francos del 1933, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
