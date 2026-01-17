flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

10 francos 1932 "Tipo 1929-1939" (Francia, Tercera República)

Anverso 10 francos 1932 "Tipo 1929-1939" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 10 francos 1932 "Tipo 1929-1939" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Auctiones GmbH

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,680)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2186 oz) 6,8 g
  • Diámetro28 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC40,287,667

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal10 francos
  • Año1932
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:30 USD
Gráfico de ventas en subastas 10 francos 1932 "Tipo 1929-1939" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (30)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 10 francos de 1932 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 443 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 60. La subasta tuvo lugar el 11 de octubre de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 10 francos 1932 en subasta Russiancoin - 8 de enero de 2026
VendedorRussiancoin
Fecha8 de enero de 2026
ConservaciónSin grado
Precio
12 $
Precio en la divisa de la subasta 1000 RUB
Francia 10 francos 1932 en subasta Russiancoin - 18 de diciembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha18 de diciembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 10 francos 1932 en subasta Russiancoin - 20 de noviembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha20 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 10 francos 1932 en subasta Coins NB - 12 de abril de 2025
VendedorCoins NB
Fecha12 de abril de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
30 $
Precio en la divisa de la subasta 26 EUR
Francia 10 francos 1932 en subasta Russiancoin - 6 de febrero de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha6 de febrero de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 10 francos 1932 en subasta Russiancoin - 9 de enero de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha9 de enero de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 10 francos 1932 en subasta Russiancoin - 12 de diciembre de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha12 de diciembre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 10 francos 1932 en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 10 francos 1932 en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 10 francos 1932 en subasta Auctiones - 15 de septiembre de 2024
VendedorAuctiones
Fecha15 de septiembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 10 francos 1932 en subasta Coins NB - 14 de septiembre de 2024
VendedorCoins NB
Fecha14 de septiembre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Francia 10 francos 1932 en subasta NumisCorner - 16 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Francia 10 francos 1932 en subasta Russiancoin - 2 de mayo de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha2 de mayo de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 10 francos 1932 en subasta MDC Monaco - 3 de diciembre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónMS62 GENI
Precio
Francia 10 francos 1932 en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Francia 10 francos 1932 en subasta BAC - 29 de marzo de 2023
VendedorBAC
Fecha29 de marzo de 2023
ConservaciónVF
Precio
Francia 10 francos 1932 en subasta Russiancoin - 2 de marzo de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha2 de marzo de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 10 francos 1932 en subasta Russiancoin - 26 de enero de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha26 de enero de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 10 francos 1932 en subasta BAC - 9 de noviembre de 2022
VendedorBAC
Fecha9 de noviembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
Francia 10 francos 1932 en subasta BAC - 5 de octubre de 2022
VendedorBAC
Fecha5 de octubre de 2022
ConservaciónVF
Precio
Francia 10 francos 1932 en subasta Russiancoin - 15 de septiembre de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha15 de septiembre de 2022
ConservaciónSin grado
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 10 francos del 1932?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 10 francos del 1932 es de 30 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 10 francos del 1932?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 10 francos del 1932 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 10 francos del 1932?

Para vender 10 francos del 1932, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
