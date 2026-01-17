flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

10 francos 1931 "Tipo 1929-1939" (Francia, Tercera República)

Anverso 10 francos 1931 "Tipo 1929-1939" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 10 francos 1931 "Tipo 1929-1939" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Katz Auction

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,680)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2186 oz) 6,8 g
  • Diámetro28 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC35,467,583

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal10 francos
  • Año1931
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:15 USD
Gráfico de ventas en subastas 10 francos 1931 "Tipo 1929-1939" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (50)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 10 francos de 1931 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 3779 vendido en la subasta Katz Auction por EUR 290. La subasta tuvo lugar el 17 de diciembre de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 10 francos 1931 en subasta Katz - 4 de enero de 2026
VendedorKatz
Fecha4 de enero de 2026
ConservaciónUNC
Precio
18 $
Precio en la divisa de la subasta 15 EUR
Francia 10 francos 1931 en subasta Katz - 21 de septiembre de 2025
VendedorKatz
Fecha21 de septiembre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
15 $
Precio en la divisa de la subasta 13 EUR
Francia 10 francos 1931 en subasta Nomisma - 10 de septiembre de 2025
Francia 10 francos 1931 en subasta Nomisma - 10 de septiembre de 2025
VendedorNomisma
Fecha10 de septiembre de 2025
ConservaciónAU
Precio
******
Francia 10 francos 1931 en subasta MDC Monaco - 31 de agosto de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Francia 10 francos 1931 en subasta Katz - 17 de agosto de 2025
VendedorKatz
Fecha17 de agosto de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Francia 10 francos 1931 en subasta Katz - 10 de julio de 2025
VendedorKatz
Fecha10 de julio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Francia 10 francos 1931 en subasta Ibrahim's Collectibles - 1 de junio de 2025
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Francia 10 francos 1931 en subasta Katz - 13 de abril de 2025
VendedorKatz
Fecha13 de abril de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Francia 10 francos 1931 en subasta Katz - 16 de diciembre de 2024
VendedorKatz
Fecha16 de diciembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Francia 10 francos 1931 en subasta Monnaies d'Antan - 23 de noviembre de 2024
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha23 de noviembre de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 10 francos 1931 en subasta Katz - 27 de octubre de 2024
VendedorKatz
Fecha27 de octubre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Francia 10 francos 1931 en subasta Coins NB - 5 de octubre de 2024
VendedorCoins NB
Fecha5 de octubre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Francia 10 francos 1931 en subasta Russiancoin - 3 de octubre de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha3 de octubre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 10 francos 1931 en subasta Katz - 29 de septiembre de 2024
VendedorKatz
Fecha29 de septiembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Francia 10 francos 1931 en subasta WCN - 15 de agosto de 2024
VendedorWCN
Fecha15 de agosto de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Francia 10 francos 1931 en subasta Katz - 26 de julio de 2024
VendedorKatz
Fecha26 de julio de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Francia 10 francos 1931 en subasta Katz - 28 de junio de 2024
VendedorKatz
Fecha28 de junio de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 10 francos 1931 en subasta Coins NB - 15 de junio de 2024
VendedorCoins NB
Fecha15 de junio de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Francia 10 francos 1931 en subasta Katz - 19 de mayo de 2024
VendedorKatz
Fecha19 de mayo de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Francia 10 francos 1931 en subasta Coins NB - 13 de abril de 2024
VendedorCoins NB
Fecha13 de abril de 2024
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Francia 10 francos 1931 en subasta Katz - 11 de febrero de 2024
VendedorKatz
Fecha11 de febrero de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 10 francos del 1931?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 10 francos del 1931 es de 15 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 10 francos del 1931?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 10 francos del 1931 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 10 francos del 1931?

Para vender 10 francos del 1931, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

