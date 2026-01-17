flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

10 francos 1930 "Tipo 1929-1939" (Francia, Tercera República)

Anverso 10 francos 1930 "Tipo 1929-1939" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 10 francos 1930 "Tipo 1929-1939" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,680)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2186 oz) 6,8 g
  • Diámetro28 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC36,986,163

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal10 francos
  • Año1930
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:20 USD
Gráfico de ventas en subastas 10 francos 1930 "Tipo 1929-1939" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (46)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 10 francos de 1930 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 288 vendido en la subasta JEAN VINCHON NUMISMATIQUE por EUR 320. La subasta tuvo lugar el 22 de mayo de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 10 francos 1930 en subasta Russiancoin - 8 de enero de 2026
VendedorRussiancoin
Fecha8 de enero de 2026
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 10 francos 1930 en subasta Katz - 17 de agosto de 2025
VendedorKatz
Fecha17 de agosto de 2025
ConservaciónUNC
Precio
14 $
Precio en la divisa de la subasta 12 EUR
Francia 10 francos 1930 en subasta MDC Monaco - 28 de junio de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha28 de junio de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
41 $
Precio en la divisa de la subasta 35 EUR
Francia 10 francos 1930 en subasta Katz - 19 de junio de 2025
VendedorKatz
Fecha19 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Francia 10 francos 1930 en subasta Ibrahim's Collectibles - 1 de junio de 2025
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Francia 10 francos 1930 en subasta Ibrahim's Collectibles - 1 de junio de 2025
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Francia 10 francos 1930 en subasta Ibrahim's Collectibles - 1 de junio de 2025
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Francia 10 francos 1930 en subasta Ibrahim's Collectibles - 1 de junio de 2025
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Francia 10 francos 1930 en subasta Ibrahim's Collectibles - 1 de junio de 2025
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Francia 10 francos 1930 en subasta Ibrahim's Collectibles - 1 de junio de 2025
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Francia 10 francos 1930 en subasta Ibrahim's Collectibles - 1 de junio de 2025
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Francia 10 francos 1930 en subasta Katz - 12 de febrero de 2025
VendedorKatz
Fecha12 de febrero de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Francia 10 francos 1930 en subasta Katz - 16 de diciembre de 2024
VendedorKatz
Fecha16 de diciembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 10 francos 1930 en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 10 francos 1930 en subasta Katz - 21 de noviembre de 2024
VendedorKatz
Fecha21 de noviembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
Francia 10 francos 1930 en subasta Ibrahim's Collectibles - 10 de noviembre de 2024
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha10 de noviembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
Francia 10 francos 1930 en subasta Russiancoin - 17 de octubre de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha17 de octubre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 10 francos 1930 en subasta Russiancoin - 3 de octubre de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha3 de octubre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 10 francos 1930 en subasta Monnaies d'Antan - 25 de mayo de 2024
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha25 de mayo de 2024
ConservaciónAU
Precio
Francia 10 francos 1930 en subasta NUMMUS Olomouc - 27 de marzo de 2024
VendedorNUMMUS Olomouc
Fecha27 de marzo de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 10 francos 1930 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 27 de febrero de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha27 de febrero de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Francia 10 francos 1930 en subasta Russiancoin - 22 de enero de 2026
VendedorRussiancoin
Fecha22 de enero de 2026
ConservaciónSin grado
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 10 francos del 1930?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 10 francos del 1930 es de 20 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 10 francos del 1930?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 10 francos del 1930 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 10 francos del 1930?

Para vender 10 francos del 1930, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

