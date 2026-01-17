flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

10 francos 1929 "Tipo 1929-1939" (Francia, Tercera República)

Anverso 10 francos 1929 "Tipo 1929-1939" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 10 francos 1929 "Tipo 1929-1939" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,680)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2186 oz) 6,8 g
  • Diámetro28 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC16,291,726
  • Tirada PROOF109

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal10 francos
  • Año1929
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:30 USD
Gráfico de ventas en subastas 10 francos 1929 "Tipo 1929-1939" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (20)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 10 francos de 1929 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 43 vendido en la subasta Empire por RUB 130000. La subasta tuvo lugar el 27 de junio de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 10 francos 1929 en subasta Russiancoin - 18 de diciembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha18 de diciembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 10 francos 1929 en subasta Russiancoin - 18 de diciembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha18 de diciembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 10 francos 1929 en subasta Russiancoin - 20 de noviembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha20 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 10 francos 1929 en subasta Russiancoin - 20 de noviembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha20 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 10 francos 1929 en subasta Russiancoin - 3 de octubre de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha3 de octubre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 10 francos 1929 en subasta Russiancoin - 4 de abril de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha4 de abril de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
6 $
Precio en la divisa de la subasta 600 RUB
Francia 10 francos 1929 en subasta Coins NB - 30 de marzo de 2024
VendedorCoins NB
Fecha30 de marzo de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
40 $
Precio en la divisa de la subasta 37 EUR
Francia 10 francos 1929 en subasta Coins NB - 24 de febrero de 2024
VendedorCoins NB
Fecha24 de febrero de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 10 francos 1929 en subasta MDC Monaco - 10 de junio de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha10 de junio de 2023
ConservaciónAU
Precio
Francia 10 francos 1929 en subasta WCN - 12 de enero de 2023
VendedorWCN
Fecha12 de enero de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Francia 10 francos 1929 en subasta Olivier Goujon - 9 de octubre de 2022
VendedorOlivier Goujon
Fecha9 de octubre de 2022
ConservaciónMS65 GENI
Precio
Francia 10 francos 1929 en subasta Katz - 28 de julio de 2022
VendedorKatz
Fecha28 de julio de 2022
ConservaciónXF
Precio
Francia 10 francos 1929 en subasta Numismatica Ferrarese - 8 de mayo de 2022
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha8 de mayo de 2022
ConservaciónAU
Precio
Francia 10 francos 1929 en subasta Numismatica Ferrarese - 3 de abril de 2022
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha3 de abril de 2022
ConservaciónAU
Precio
Francia 10 francos 1929 en subasta Olivier Goujon - 2 de abril de 2022
VendedorOlivier Goujon
Fecha2 de abril de 2022
ConservaciónMS65 GENI
Precio
Francia 10 francos 1929 en subasta Numismatica Ferrarese - 14 de marzo de 2021
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha14 de marzo de 2021
ConservaciónAU
Precio
Francia 10 francos 1929 en subasta AURORA - 28 de enero de 2021
VendedorAURORA
Fecha28 de enero de 2021
ConservaciónXF
Precio
Francia 10 francos 1929 en subasta Numisor - 25 de junio de 2019
VendedorNumisor
Fecha25 de junio de 2019
ConservaciónMS66 NGC
Precio
Francia 10 francos 1929 en subasta Numismatica Felsinea S.r.L. - 25 de junio de 2018
VendedorNumismatica Felsinea S.r.L.
Fecha25 de junio de 2018
ConservaciónUNC
Precio
Francia 10 francos 1929 en subasta Monnaies d'Antan - 25 de noviembre de 2011
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha25 de noviembre de 2011
ConservaciónMS63 PCGS
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 10 francos del 1929?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 10 francos del 1929 es de 30 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 10 francos del 1929?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 10 francos del 1929 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 10 francos del 1929?

Para vender 10 francos del 1929, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

