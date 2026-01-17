flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

1 franco 1914 C "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 1 franco 1914 C "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 1 franco 1914 C "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Aureo & Calicó, S.L.

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1342 oz) 4,175 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC43,421

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal1 franco
  • Año1914
  • Casa de monedaCastel-Sarrazin
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:650 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1914 C "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (127)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1914 "Sembrador" con marca de ceca C. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 4373 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 1900. La subasta tuvo lugar el 22 de octubre de 2012.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 1 franco 1914 C "Sembrador" en subasta cgb.fr - 2 de diciembre de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha2 de diciembre de 2025
ConservaciónSin grado GENI
Precio
1011 $
Precio en la divisa de la subasta 871 EUR
Francia 1 franco 1914 C "Sembrador" en subasta Rossini - 26 de noviembre de 2025
VendedorRossini
Fecha26 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
810 $
Precio en la divisa de la subasta 700 EUR
Francia 1 franco 1914 C "Sembrador" en subasta Chaponnière - 23 de noviembre de 2025
VendedorChaponnière
Fecha23 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1914 C "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 22 de noviembre de 2025
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha22 de noviembre de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1914 C "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 2 de octubre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha2 de octubre de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1914 C "Sembrador" en subasta cgb.fr - 23 de septiembre de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha23 de septiembre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1914 C "Sembrador" en subasta Stack's - 4 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha4 de septiembre de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1914 C "Sembrador" en subasta Stack's - 29 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1914 C "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 28 de junio de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha28 de junio de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1914 C "Sembrador" en subasta Beaussant Lefèvre - 11 de junio de 2025
VendedorBeaussant Lefèvre
Fecha11 de junio de 2025
ConservaciónAU
Precio
Francia 1 franco 1914 C "Sembrador" en subasta cgb.fr - 3 de junio de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha3 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1914 C "Sembrador" en subasta iBelgica - 12 de diciembre de 2024
VendedoriBelgica
Fecha12 de diciembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1914 C "Sembrador" en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónMS63
Precio
Francia 1 franco 1914 C "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
Francia 1 franco 1914 C "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 24 de octubre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1914 C "Sembrador" en subasta Quai des Enchères - 17 de octubre de 2024
VendedorQuai des Enchères
Fecha17 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1914 C "Sembrador" en subasta cgb.fr - 24 de septiembre de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha24 de septiembre de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Francia 1 franco 1914 C "Sembrador" en subasta Jean ELSEN - 22 de junio de 2024
VendedorJean ELSEN
Fecha22 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1914 C "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 4 de mayo de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha4 de mayo de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1914 C "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 4 de mayo de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha4 de mayo de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Francia 1 franco 1914 C "Sembrador" en subasta Palombo - 27 de marzo de 2024
VendedorPalombo
Fecha27 de marzo de 2024
ConservaciónMS66 NGC
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 1 franco del 1914. C. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1914. C. "Sembrador" es de 650 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1914. "Sembrador" con letras C?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1914 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1914. C. "Sembrador"?

Para vender 1 franco del 1914, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

