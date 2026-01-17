flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

1 franco 1917 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 1 franco 1917 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 1 franco 1917 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Katz Auction

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1342 oz) 4,175 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC57,153,034

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal1 franco
  • Año1917
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:100 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1917 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (25)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1917 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 297 vendido en la subasta iNumis por EUR 11000. La subasta tuvo lugar el 8 de diciembre de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 1 franco 1917 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 2 de octubre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha2 de octubre de 2025
ConservaciónMS67 PCGS
Precio
880 $
Precio en la divisa de la subasta 750 EUR
Francia 1 franco 1917 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 31 de agosto de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
12 $
Precio en la divisa de la subasta 10 EUR
Francia 1 franco 1917 "Sembrador" en subasta Katz - 12 de febrero de 2025
VendedorKatz
Fecha12 de febrero de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1917 "Sembrador" en subasta Katz - 16 de diciembre de 2024
VendedorKatz
Fecha16 de diciembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1917 "Sembrador" en subasta Inasta - 10 de diciembre de 2024
VendedorInasta
Fecha10 de diciembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1917 "Sembrador" en subasta Katz - 27 de octubre de 2024
VendedorKatz
Fecha27 de octubre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1917 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 22 de junio de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de junio de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1917 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 22 de junio de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de junio de 2024
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1917 "Sembrador" en subasta Katz - 11 de febrero de 2024
VendedorKatz
Fecha11 de febrero de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1917 "Sembrador" en subasta Pegasus Auctions - 26 de noviembre de 2023
VendedorPegasus Auctions
Fecha26 de noviembre de 2023
ConservaciónMS66 NGC
Precio
Francia 1 franco 1917 "Sembrador" en subasta Katz - 15 de octubre de 2023
VendedorKatz
Fecha15 de octubre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1917 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1917 "Sembrador" en subasta Katz - 24 de septiembre de 2023
VendedorKatz
Fecha24 de septiembre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1917 "Sembrador" en subasta Stack's - 23 de agosto de 2023
VendedorStack's
Fecha23 de agosto de 2023
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1917 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 3 de diciembre de 2022
VendedorMDC Monaco
Fecha3 de diciembre de 2022
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Francia 1 franco 1917 "Sembrador" en subasta Pruvost - 25 de septiembre de 2022
VendedorPruvost
Fecha25 de septiembre de 2022
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1917 "Sembrador" en subasta Olivier Goujon - 2 de abril de 2022
VendedorOlivier Goujon
Fecha2 de abril de 2022
ConservaciónMS66 GENI
Precio
Francia 1 franco 1917 "Sembrador" en subasta Pars Coins - 14 de junio de 2021
VendedorPars Coins
Fecha14 de junio de 2021
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1917 "Sembrador" en subasta Pars Coins - 1 de marzo de 2021
VendedorPars Coins
Fecha1 de marzo de 2021
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1917 "Sembrador" en subasta Pars Coins - 1 de febrero de 2021
VendedorPars Coins
Fecha1 de febrero de 2021
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1917 "Sembrador" en subasta Pars Coins - 16 de noviembre de 2020
VendedorPars Coins
Fecha16 de noviembre de 2020
ConservaciónUNC
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 1 franco del 1917. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1917. "Sembrador" es de 100 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1917. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1917 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1917. "Sembrador"?

Para vender 1 franco del 1917, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

