1 franco 1914 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 1 franco 1914 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 1 franco 1914 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Katz Auction

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1342 oz) 4,175 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC14,361,102

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal1 franco
  • Año1914
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:130 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1914 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (16)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1914 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 881 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 10000. La subasta tuvo lugar el 3 de junio de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 1 franco 1914 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 15 de marzo de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de marzo de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
33 $
Precio en la divisa de la subasta 30 EUR
Francia 1 franco 1914 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 15 de marzo de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de marzo de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
22 $
Precio en la divisa de la subasta 20 EUR
Francia 1 franco 1914 "Sembrador" en subasta Katz - 27 de octubre de 2024
VendedorKatz
Fecha27 de octubre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1914 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 22 de junio de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de junio de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1914 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 22 de junio de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de junio de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1914 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 22 de junio de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de junio de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1914 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 22 de junio de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de junio de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1914 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1914 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 14 de octubre de 2022
VendedorMDC Monaco
Fecha14 de octubre de 2022
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1914 "Sembrador" en subasta Stephen Album - 27 de septiembre de 2020
VendedorStephen Album
Fecha27 de septiembre de 2020
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1914 "Sembrador" en subasta Tauler & Fau - 14 de julio de 2020
VendedorTauler & Fau
Fecha14 de julio de 2020
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1914 "Sembrador" en subasta Coinhouse - 15 de diciembre de 2018
Francia 1 franco 1914 "Sembrador" en subasta Coinhouse - 15 de diciembre de 2018
VendedorCoinhouse
Fecha15 de diciembre de 2018
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1914 "Sembrador" en subasta Heritage - 14 de junio de 2018
Francia 1 franco 1914 "Sembrador" en subasta Heritage - 14 de junio de 2018
VendedorHeritage
Fecha14 de junio de 2018
ConservaciónMS67 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1914 "Sembrador" en subasta Stack's - 16 de enero de 2018
Francia 1 franco 1914 "Sembrador" en subasta Stack's - 16 de enero de 2018
VendedorStack's
Fecha16 de enero de 2018
ConservaciónMS66 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1914 "Sembrador" en subasta Boule - 9 de diciembre de 2016
VendedorBoule
Fecha9 de diciembre de 2016
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1914 "Sembrador" en subasta Ars Time - 4 de noviembre de 2014
VendedorArs Time
Fecha4 de noviembre de 2014
ConservaciónMS65 PCGS
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 1 franco del 1914. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1914. "Sembrador" es de 130 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1914. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1914 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1914. "Sembrador"?

Para vender 1 franco del 1914, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
