FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

1 franco 1913 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1342 oz) 4,175 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC18,654,148

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal1 franco
  • Año1913
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:220 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1913 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (16)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1913 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 22206 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 900. La subasta tuvo lugar el 11 de junio de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 1 franco 1913 "Sembrador" en subasta Heritage - 22 de diciembre de 2025
Francia 1 franco 1913 "Sembrador" en subasta Heritage - 22 de diciembre de 2025
VendedorHeritage
Fecha22 de diciembre de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
74 $
Precio en la divisa de la subasta 74 USD
Francia 1 franco 1913 "Sembrador" en subasta Heritage - 29 de mayo de 2025
Francia 1 franco 1913 "Sembrador" en subasta Heritage - 29 de mayo de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de mayo de 2025
ConservaciónMS66 NGC
Precio
528 $
Precio en la divisa de la subasta 528 USD
Francia 1 franco 1913 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 15 de marzo de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de marzo de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Francia 1 franco 1913 "Sembrador" en subasta Auctiones - 15 de septiembre de 2024
VendedorAuctiones
Fecha15 de septiembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Francia 1 franco 1913 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 24 de octubre de 2023
Vendedorcgb.fr
Fecha24 de octubre de 2023
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Francia 1 franco 1913 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Francia 1 franco 1913 "Sembrador" en subasta Heritage - 11 de junio de 2023
Francia 1 franco 1913 "Sembrador" en subasta Heritage - 11 de junio de 2023
VendedorHeritage
Fecha11 de junio de 2023
ConservaciónMS66 NGC
Precio
******
Francia 1 franco 1913 "Sembrador" en subasta Heritage - 11 de junio de 2023
VendedorHeritage
Fecha11 de junio de 2023
ConservaciónMS66 NGC
Precio
******
Francia 1 franco 1913 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 3 de diciembre de 2022
VendedorMDC Monaco
Fecha3 de diciembre de 2022
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Francia 1 franco 1913 "Sembrador" en subasta Solidus Numismatik - 9 de marzo de 2021
VendedorSolidus Numismatik
Fecha9 de marzo de 2021
ConservaciónAU
Precio
Francia 1 franco 1913 "Sembrador" en subasta Karamitsos - 12 de septiembre de 2020
VendedorKaramitsos
Fecha12 de septiembre de 2020
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Francia 1 franco 1913 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 28 de abril de 2020
Vendedorcgb.fr
Fecha28 de abril de 2020
ConservaciónMS62
Precio
******
Francia 1 franco 1913 "Sembrador" en subasta Coinhouse - 15 de diciembre de 2018
Francia 1 franco 1913 "Sembrador" en subasta Coinhouse - 15 de diciembre de 2018
VendedorCoinhouse
Fecha15 de diciembre de 2018
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1913 "Sembrador" en subasta Nomisma - 25 de octubre de 2017
VendedorNomisma
Fecha25 de octubre de 2017
ConservaciónAU
Precio
Francia 1 franco 1913 "Sembrador" en subasta Nomisma - 10 de mayo de 2017
Francia 1 franco 1913 "Sembrador" en subasta Nomisma - 10 de mayo de 2017
VendedorNomisma
Fecha10 de mayo de 2017
ConservaciónAU
Precio
Francia 1 franco 1913 "Sembrador" en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónAU
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 1 franco del 1913. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1913. "Sembrador" es de 220 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1913. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1913 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1913. "Sembrador"?

Para vender 1 franco del 1913, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
