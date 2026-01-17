flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

1 franco 1911 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 1 franco 1911 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 1 franco 1911 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1342 oz) 4,175 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC5,542,000

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal1 franco
  • Año1911
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:110 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1911 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (8)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1911 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 672 vendido en la subasta Münzen und Medaillen AG Basel por CHF 6300. La subasta tuvo lugar el 6 de marzo de 2001.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 1 franco 1911 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 18 de noviembre de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha18 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado GENI
Precio
243 $
Precio en la divisa de la subasta 210 EUR
Francia 1 franco 1911 "Sembrador" en subasta Auctiones - 15 de septiembre de 2024
VendedorAuctiones
Fecha15 de septiembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
47 $
Precio en la divisa de la subasta 40 CHF
Francia 1 franco 1911 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 22 de junio de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de junio de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1911 "Sembrador" en subasta Frühwald - 18 de febrero de 2024
VendedorFrühwald
Fecha18 de febrero de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1911 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 3 de diciembre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónMS64 GENI
Precio
Francia 1 franco 1911 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1911 "Sembrador" en subasta Russiancoin - 27 de octubre de 2016
VendedorRussiancoin
Fecha27 de octubre de 2016
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1911 "Sembrador" en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 1 franco del 1911. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1911. "Sembrador" es de 110 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1911. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1911 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1911. "Sembrador"?

Para vender 1 franco del 1911, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

