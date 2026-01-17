flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

1 franco 1910 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 1 franco 1910 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 1 franco 1910 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1342 oz) 4,175 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC7,725,318

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal1 franco
  • Año1910
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:160 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1910 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (14)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1910 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1033 vendido en la subasta Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. por USD 7250. La subasta tuvo lugar el 29 de enero de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 1 franco 1910 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 18 de noviembre de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha18 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado GENI
Precio
382 $
Precio en la divisa de la subasta 330 EUR
Francia 1 franco 1910 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 21 de octubre de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha21 de octubre de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Francia 1 franco 1910 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 2 de octubre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha2 de octubre de 2025
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
997 $
Precio en la divisa de la subasta 850 EUR
Francia 1 franco 1910 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 31 de agosto de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Francia 1 franco 1910 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 22 de julio de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha22 de julio de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Francia 1 franco 1910 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 22 de junio de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de junio de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1910 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 9 de marzo de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha9 de marzo de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1910 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Francia 1 franco 1910 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 3 de diciembre de 2022
VendedorMDC Monaco
Fecha3 de diciembre de 2022
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1910 "Sembrador" en subasta Pruvost - 23 de enero de 2022
VendedorPruvost
Fecha23 de enero de 2022
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1910 "Sembrador" en subasta iNumis - 3 de marzo de 2020
VendedoriNumis
Fecha3 de marzo de 2020
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 1 franco 1910 "Sembrador" en subasta Schulman - 28 de enero de 2017
VendedorSchulman
Fecha28 de enero de 2017
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1910 "Sembrador" en subasta Jean ELSEN - 16 de marzo de 2013
VendedorJean ELSEN
Fecha16 de marzo de 2013
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 1 franco 1910 "Sembrador" en subasta iNumis - 25 de marzo de 2011
VendedoriNumis
Fecha25 de marzo de 2011
ConservaciónAU
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 1 franco del 1910. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1910. "Sembrador" es de 160 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1910. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1910 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1910. "Sembrador"?

Para vender 1 franco del 1910, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

