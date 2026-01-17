flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

1 franco 1909 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 1 franco 1909 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 1 franco 1909 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Auctiones GmbH

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1342 oz) 4,175 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC10,923,790

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal1 franco
  • Año1909
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:110 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1909 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (25)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1909 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1474 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 1800. La subasta tuvo lugar el 23 de octubre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 1 franco 1909 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 21 de octubre de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha21 de octubre de 2025
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
245 $
Precio en la divisa de la subasta 210 EUR
Francia 1 franco 1909 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 22 de julio de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha22 de julio de 2025
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
246 $
Precio en la divisa de la subasta 210 EUR
Francia 1 franco 1909 "Sembrador" en subasta Auctiones - 15 de junio de 2025
VendedorAuctiones
Fecha15 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1909 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 15 de marzo de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de marzo de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1909 "Sembrador" en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1909 "Sembrador" en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1909 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1909 "Sembrador" en subasta Auctiones - 15 de septiembre de 2024
VendedorAuctiones
Fecha15 de septiembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1909 "Sembrador" en subasta NumisCorner - 16 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1909 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 23 de enero de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha23 de enero de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1909 "Sembrador" en subasta Coin Cabinet - 28 de noviembre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha28 de noviembre de 2023
ConservaciónMS65
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1909 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1909 "Sembrador" en subasta Heritage - 20 de julio de 2023
VendedorHeritage
Fecha20 de julio de 2023
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1909 "Sembrador" en subasta Heritage - 19 de julio de 2023
VendedorHeritage
Fecha19 de julio de 2023
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1909 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 10 de junio de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha10 de junio de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Francia 1 franco 1909 "Sembrador" en subasta Stack's - 16 de noviembre de 2022
VendedorStack's
Fecha16 de noviembre de 2022
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1909 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 28 de julio de 2020
Vendedorcgb.fr
Fecha28 de julio de 2020
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1909 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 29 de octubre de 2019
Vendedorcgb.fr
Fecha29 de octubre de 2019
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1909 "Sembrador" en subasta Katz - 23 de septiembre de 2018
VendedorKatz
Fecha23 de septiembre de 2018
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1909 "Sembrador" en subasta Numisor - 14 de noviembre de 2017
VendedorNumisor
Fecha14 de noviembre de 2017
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1909 "Sembrador" en subasta Numisor - 14 de junio de 2017
VendedorNumisor
Fecha14 de junio de 2017
ConservaciónMS64 NGC
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 1 franco del 1909. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1909. "Sembrador" es de 110 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1909. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1909 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1909. "Sembrador"?

Para vender 1 franco del 1909, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
