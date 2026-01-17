flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

1 franco 1908 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 1 franco 1908 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 1 franco 1908 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1342 oz) 4,175 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC3,961,222

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal1 franco
  • Año1908
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:190 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1908 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (17)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1908 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1435 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 150000. La subasta tuvo lugar el 3 de mayo de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 1 franco 1908 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 31 de agosto de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
70 $
Precio en la divisa de la subasta 60 EUR
Francia 1 franco 1908 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 29 de octubre de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha29 de octubre de 2024
ConservaciónMS62
Precio
130 $
Precio en la divisa de la subasta 120 EUR
Francia 1 franco 1908 "Sembrador" en subasta Patrick Guillard Collection - 20 de febrero de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha20 de febrero de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 1 franco 1908 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 23 de enero de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha23 de enero de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Francia 1 franco 1908 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1908 "Sembrador" en subasta Pruvost - 25 de septiembre de 2022
VendedorPruvost
Fecha25 de septiembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
Francia 1 franco 1908 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 4 de junio de 2022
VendedorMDC Monaco
Fecha4 de junio de 2022
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 1 franco 1908 "Sembrador" en subasta iNumis - 9 de mayo de 2022
VendedoriNumis
Fecha9 de mayo de 2022
ConservaciónAU
Precio
Francia 1 franco 1908 "Sembrador" en subasta Pruvost - 23 de enero de 2022
VendedorPruvost
Fecha23 de enero de 2022
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1908 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 27 de octubre de 2020
Vendedorcgb.fr
Fecha27 de octubre de 2020
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1908 "Sembrador" en subasta Stack's - 14 de mayo de 2018
VendedorStack's
Fecha14 de mayo de 2018
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1908 "Sembrador" en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónAU
Precio
Francia 1 franco 1908 "Sembrador" en subasta Jean ELSEN - 16 de marzo de 2013
VendedorJean ELSEN
Fecha16 de marzo de 2013
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 1 franco 1908 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 25 de noviembre de 2011
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha25 de noviembre de 2011
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1908 "Sembrador" en subasta iNumis - 21 de octubre de 2011
VendedoriNumis
Fecha21 de octubre de 2011
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1908 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 14 de mayo de 2011
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha14 de mayo de 2011
ConservaciónAU
Precio
Francia 1 franco 1908 "Sembrador" en subasta iNumis - 25 de marzo de 2011
VendedoriNumis
Fecha25 de marzo de 2011
ConservaciónXF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 1 franco del 1908. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1908. "Sembrador" es de 190 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1908. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1908 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1908. "Sembrador"?

Para vender 1 franco del 1908, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

