FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

1 franco 1907 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 1 franco 1907 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 1 franco 1907 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1342 oz) 4,175 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC2,562,745

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal1 franco
  • Año1907
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:130 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1907 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (20)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1907 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1156 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 2200. La subasta tuvo lugar el 21 de abril de 2023.

Francia 1 franco 1907 "Sembrador" en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
Francia 1 franco 1907 "Sembrador" en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
49 $
Precio en la divisa de la subasta 49 USD
Francia 1 franco 1907 "Sembrador" en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
49 $
Precio en la divisa de la subasta 49 USD
Francia 1 franco 1907 "Sembrador" en subasta St James’s - 25 de septiembre de 2024
VendedorSt James’s
Fecha25 de septiembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1907 "Sembrador" en subasta WAG - 11 de febrero de 2024
VendedorWAG
Fecha11 de febrero de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1907 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 3 de diciembre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1907 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1907 "Sembrador" en subasta Stephen Album - 16 de agosto de 2021
VendedorStephen Album
Fecha16 de agosto de 2021
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1907 "Sembrador" en subasta Stephen Album - 16 de agosto de 2021
VendedorStephen Album
Fecha16 de agosto de 2021
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1907 "Sembrador" en subasta iNumis - 9 de marzo de 2021
VendedoriNumis
Fecha9 de marzo de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1907 "Sembrador" en subasta iNumis - 5 de marzo de 2019
VendedoriNumis
Fecha5 de marzo de 2019
ConservaciónAU
Precio
Francia 1 franco 1907 "Sembrador" en subasta Katz - 23 de septiembre de 2018
VendedorKatz
Fecha23 de septiembre de 2018
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1907 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 19 de mayo de 2018
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha19 de mayo de 2018
ConservaciónMS62 GENI
Precio
Francia 1 franco 1907 "Sembrador" en subasta WAG - 6 de mayo de 2018
VendedorWAG
Fecha6 de mayo de 2018
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1907 "Sembrador" en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1907 "Sembrador" en subasta Heritage Eur - 28 de mayo de 2016
VendedorHeritage Eur
Fecha28 de mayo de 2016
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1907 "Sembrador" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 23 de septiembre de 2015
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha23 de septiembre de 2015
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1907 "Sembrador" en subasta iNumis - 22 de octubre de 2013
VendedoriNumis
Fecha22 de octubre de 2013
ConservaciónAU
Precio
Francia 1 franco 1907 "Sembrador" en subasta Jean ELSEN - 16 de marzo de 2013
VendedorJean ELSEN
Fecha16 de marzo de 2013
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 1 franco 1907 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 11 de mayo de 2012
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha11 de mayo de 2012
ConservaciónAU
Precio
Francia 1 franco 1907 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 25 de noviembre de 2011
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha25 de noviembre de 2011
ConservaciónXF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 1 franco del 1907. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1907. "Sembrador" es de 130 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1907. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1907 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1907. "Sembrador"?

Para vender 1 franco del 1907, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

