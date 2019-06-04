flag
1 franco 1906 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 1 franco 1906 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 1 franco 1906 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1342 oz) 4,175 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,908,100

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal1 franco
  • Año1906
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:370 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1906 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (34)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1906 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1931 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 2000. La subasta tuvo lugar el 3 de junio de 2025.

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 1 franco del 1906. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1906. "Sembrador" es de 370 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1906. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1906 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1906. "Sembrador"?

Para vender 1 franco del 1906, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

