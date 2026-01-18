flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

1 franco 1905 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 1 franco 1905 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 1 franco 1905 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1342 oz) 4,175 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC6,003,526

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal1 franco
  • Año1905
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:160 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1905 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (23)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1905 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 815 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 2000. La subasta tuvo lugar el 3 de mayo de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 1 franco 1905 "Sembrador" en subasta Heritage - 27 de noviembre de 2025
Francia 1 franco 1905 "Sembrador" en subasta Heritage - 27 de noviembre de 2025
VendedorHeritage
Fecha27 de noviembre de 2025
ConservaciónMS65 NGC
Precio
169 $
Precio en la divisa de la subasta 169 USD
Francia 1 franco 1905 "Sembrador" en subasta Grün - 12 de noviembre de 2025
VendedorGrün
Fecha12 de noviembre de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
151 $
Precio en la divisa de la subasta 130 EUR
Francia 1 franco 1905 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 22 de junio de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de junio de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
******
Francia 1 franco 1905 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 23 de enero de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha23 de enero de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
******
Francia 1 franco 1905 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
******
Francia 1 franco 1905 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 25 de enero de 2022
Vendedorcgb.fr
Fecha25 de enero de 2022
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
******
Francia 1 franco 1905 "Sembrador" en subasta Pruvost - 23 de enero de 2022
VendedorPruvost
Fecha23 de enero de 2022
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
******
Francia 1 franco 1905 "Sembrador" en subasta Tauler & Fau - 15 de diciembre de 2021
VendedorTauler & Fau
Fecha15 de diciembre de 2021
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Francia 1 franco 1905 "Sembrador" en subasta Spink - 7 de junio de 2021
VendedorSpink
Fecha7 de junio de 2021
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1905 "Sembrador" en subasta Olivier Goujon - 16 de junio de 2020
VendedorOlivier Goujon
Fecha16 de junio de 2020
ConservaciónMS65 GENI
Precio
******
******
Francia 1 franco 1905 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 30 de mayo de 2020
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha30 de mayo de 2020
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
******
Francia 1 franco 1905 "Sembrador" en subasta Katz - 29 de marzo de 2020
VendedorKatz
Fecha29 de marzo de 2020
ConservaciónUNC
Precio
******
******
Francia 1 franco 1905 "Sembrador" en subasta Spink - 19 de julio de 2019
VendedorSpink
Fecha19 de julio de 2019
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1905 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 9 de abril de 2019
Vendedorcgb.fr
Fecha9 de abril de 2019
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
******
Francia 1 franco 1905 "Sembrador" en subasta Stack's - 17 de octubre de 2018
Francia 1 franco 1905 "Sembrador" en subasta Stack's - 17 de octubre de 2018
VendedorStack's
Fecha17 de octubre de 2018
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
******
Francia 1 franco 1905 "Sembrador" en subasta Numisor - 14 de noviembre de 2017
VendedorNumisor
Fecha14 de noviembre de 2017
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
******
Francia 1 franco 1905 "Sembrador" en subasta iNumis - 7 de junio de 2017
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2017
ConservaciónXF
Precio
******
******
Francia 1 franco 1905 "Sembrador" en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónAU
Precio
Francia 1 franco 1905 "Sembrador" en subasta iNumis - 22 de octubre de 2013
VendedoriNumis
Fecha22 de octubre de 2013
ConservaciónAU
Precio
******
******
Francia 1 franco 1905 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 21 de junio de 2012
Vendedorcgb.fr
Fecha21 de junio de 2012
ConservaciónXF
Precio
******
******
Francia 1 franco 1905 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 11 de mayo de 2012
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha11 de mayo de 2012
ConservaciónAU
Precio
¿Dónde comprar?
Francia 1 franco 1905 "Sembrador" en subasta Spink - 18 de enero de 2026
VendedorSpink
Fecha18 de enero de 2026
ConservaciónMS64 PCGS
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 1 franco del 1905. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1905. "Sembrador" es de 160 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1905. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1905 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1905. "Sembrador"?

Para vender 1 franco del 1905, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
