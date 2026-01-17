flag
1 franco 1904 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 1 franco 1904 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 1 franco 1904 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1342 oz) 4,175 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC7,000,000

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal1 franco
  • Año1904
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:110 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1904 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (45)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1904 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 411 vendido en la subasta Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG por EUR 6500. La subasta tuvo lugar el 17 de marzo de 2025.

Francia 1 franco 1904 "Sembrador" en subasta Heritage - 27 de noviembre de 2025
Francia 1 franco 1904 "Sembrador" en subasta Heritage - 27 de noviembre de 2025
VendedorHeritage
Fecha27 de noviembre de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
159 $
Precio en la divisa de la subasta 159 USD
Francia 1 franco 1904 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 18 de noviembre de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha18 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Francia 1 franco 1904 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 21 de octubre de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha21 de octubre de 2025
ConservaciónSin grado GENI
Precio
Francia 1 franco 1904 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 23 de septiembre de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha23 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Francia 1 franco 1904 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 22 de julio de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha22 de julio de 2025
ConservaciónSin grado GENI
Precio
Francia 1 franco 1904 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 1 de abril de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha1 de abril de 2025
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
76 $
Precio en la divisa de la subasta 70 EUR
Francia 1 franco 1904 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 29 de octubre de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha29 de octubre de 2024
ConservaciónMS63
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1904 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 22 de junio de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de junio de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1904 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1904 "Sembrador" en subasta Stephen Album - 11 de abril de 2023
VendedorStephen Album
Fecha11 de abril de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1904 "Sembrador" en subasta Palombo - 28 de enero de 2023
VendedorPalombo
Fecha28 de enero de 2023
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1904 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 14 de octubre de 2022
VendedorMDC Monaco
Fecha14 de octubre de 2022
ConservaciónMS66 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1904 "Sembrador" en subasta Pruvost - 25 de septiembre de 2022
VendedorPruvost
Fecha25 de septiembre de 2022
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1904 "Sembrador" en subasta Pruvost - 25 de septiembre de 2022
VendedorPruvost
Fecha25 de septiembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
Francia 1 franco 1904 "Sembrador" en subasta Pruvost - 23 de enero de 2022
VendedorPruvost
Fecha23 de enero de 2022
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1904 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 15 de junio de 2021
Vendedorcgb.fr
Fecha15 de junio de 2021
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1904 "Sembrador" en subasta iNumis - 9 de marzo de 2021
VendedoriNumis
Fecha9 de marzo de 2021
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1904 "Sembrador" en subasta AB Philea & Myntkompaniet - 2 de mayo de 2020
VendedorAB Philea & Myntkompaniet
Fecha2 de mayo de 2020
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1904 "Sembrador" en subasta iNumis - 3 de marzo de 2020
VendedoriNumis
Fecha3 de marzo de 2020
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1904 "Sembrador" en subasta London Coins - 1 de septiembre de 2019
VendedorLondon Coins
Fecha1 de septiembre de 2019
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1904 "Sembrador" en subasta iNumis - 4 de junio de 2019
VendedoriNumis
Fecha4 de junio de 2019
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 1 franco del 1904. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1904. "Sembrador" es de 110 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1904. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1904 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1904. "Sembrador"?

Para vender 1 franco del 1904, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

