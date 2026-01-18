flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

1 franco 1903 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 1 franco 1903 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 1 franco 1903 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1342 oz) 4,175 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC472,283

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal1 franco
  • Año1903
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:680 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1903 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (82)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1903 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 390 vendido en la subasta Maison Palombo por CHF 3600. La subasta tuvo lugar el 27 de marzo de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 1 franco 1903 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 2 de diciembre de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha2 de diciembre de 2025
ConservaciónSin grado GENI
Precio
464 $
Precio en la divisa de la subasta 400 EUR
Francia 1 franco 1903 "Sembrador" en subasta Patrick Guillard Collection - 15 de septiembre de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha15 de septiembre de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 1 franco 1903 "Sembrador" en subasta Patrick Guillard Collection - 11 de julio de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha11 de julio de 2025
ConservaciónVF25
Precio
53 $
Precio en la divisa de la subasta 45 EUR
Francia 1 franco 1903 "Sembrador" en subasta Patrick Guillard Collection - 5 de abril de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha5 de abril de 2025
ConservaciónVF25
Precio
Francia 1 franco 1903 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 10 de diciembre de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha10 de diciembre de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Francia 1 franco 1903 "Sembrador" en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónVF30
Precio
Francia 1 franco 1903 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 29 de octubre de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha29 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1903 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 29 de octubre de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha29 de octubre de 2024
ConservaciónVF25
Precio
Francia 1 franco 1903 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 24 de octubre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Francia 1 franco 1903 "Sembrador" en subasta St James’s - 25 de septiembre de 2024
VendedorSt James’s
Fecha25 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1903 "Sembrador" en subasta Ibrahim's Collectibles - 18 de agosto de 2024
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha18 de agosto de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 1 franco 1903 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 4 de mayo de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha4 de mayo de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 1 franco 1903 "Sembrador" en subasta Palombo - 27 de marzo de 2024
VendedorPalombo
Fecha27 de marzo de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1903 "Sembrador" en subasta Patrick Guillard Collection - 20 de febrero de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha20 de febrero de 2024
ConservaciónVF25
Precio
Francia 1 franco 1903 "Sembrador" en subasta Coins.ee - 17 de diciembre de 2023
VendedorCoins.ee
Fecha17 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Francia 1 franco 1903 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1903 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 28 de mayo de 2023
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha28 de mayo de 2023
ConservaciónF
Precio
Francia 1 franco 1903 "Sembrador" en subasta Aureo & Calicó - 18 de enero de 2023
VendedorAureo & Calicó
Fecha18 de enero de 2023
ConservaciónVF
Precio
Francia 1 franco 1903 "Sembrador" en subasta Gärtner - 17 de octubre de 2022
VendedorGärtner
Fecha17 de octubre de 2022
ConservaciónVF
Precio
Francia 1 franco 1903 "Sembrador" en subasta Patrick Guillard Collection - 30 de septiembre de 2022
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha30 de septiembre de 2022
ConservaciónAU50
Precio
Francia 1 franco 1903 "Sembrador" en subasta Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 23 de septiembre de 2022
VendedorMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Fecha23 de septiembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
¿Dónde comprar?
Francia 1 franco 1903 "Sembrador" en subasta Spink - 18 de enero de 2026
VendedorSpink
Fecha18 de enero de 2026
ConservaciónAU58 PCGS
A la subasta
Francia 1 franco 1903 "Sembrador" en subasta Van Acker Coin Auctions - 7 de febrero de 2026
VendedorVan Acker Coin Auctions
Fecha7 de febrero de 2026
ConservaciónVF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 1 franco del 1903. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1903. "Sembrador" es de 680 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1903. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1903 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1903. "Sembrador"?

Para vender 1 franco del 1903, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

