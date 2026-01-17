flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

1 franco 1902 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 1 franco 1902 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 1 franco 1902 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Münzen Gut-Lynt GmbH

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1342 oz) 4,175 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC6,000,000

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal1 franco
  • Año1902
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:180 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1902 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (44)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1902 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 815 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 3000. La subasta tuvo lugar el 13 de octubre de 2022.

Francia 1 franco 1902 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 21 de octubre de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha21 de octubre de 2025
ConservaciónSin grado GENI
Precio
Francia 1 franco 1902 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 22 de julio de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha22 de julio de 2025
ConservaciónSin grado GENI
Precio
Francia 1 franco 1902 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 15 de marzo de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de marzo de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
82 $
Precio en la divisa de la subasta 75 EUR
Francia 1 franco 1902 "Sembrador" en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
169 $
Precio en la divisa de la subasta 169 USD
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1902 "Sembrador" en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1902 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1902 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 29 de octubre de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha29 de octubre de 2024
ConservaciónMS62
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1902 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 29 de octubre de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha29 de octubre de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1902 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 29 de octubre de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha29 de octubre de 2024
ConservaciónSin grado GENI
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1902 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 9 de julio de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha9 de julio de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1902 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 25 de mayo de 2024
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha25 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1902 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 9 de abril de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha9 de abril de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1902 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 5 de marzo de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha5 de marzo de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
VendedorPesek Auctions
Fecha31 de enero de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1902 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 23 de enero de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha23 de enero de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Francia 1 franco 1902 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 3 de diciembre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1902 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 13 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha13 de octubre de 2023
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1902 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 13 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha13 de octubre de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Francia 1 franco 1902 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 1 franco del 1902. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1902. "Sembrador" es de 180 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1902. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1902 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1902. "Sembrador"?

Para vender 1 franco del 1902, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

