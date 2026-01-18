flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

1 franco 1901 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 1 franco 1901 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 1 franco 1901 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: ICE Auction Galleries

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1342 oz) 4,175 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC6,200,000

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal1 franco
  • Año1901
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:170 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1901 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (25)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1901 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 46344 vendido en la subasta Stack's Bowers por USD 1600. La subasta tuvo lugar el 25 de agosto de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 1 franco 1901 "Sembrador" en subasta Heritage Eur - 14 de noviembre de 2025
VendedorHeritage Eur
Fecha14 de noviembre de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
70 $
Precio en la divisa de la subasta 60 EUR
Francia 1 franco 1901 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 5 de junio de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha5 de junio de 2025
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
914 $
Precio en la divisa de la subasta 800 EUR
Francia 1 franco 1901 "Sembrador" en subasta Heritage Eur - 23 de mayo de 2025
VendedorHeritage Eur
Fecha23 de mayo de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1901 "Sembrador" en subasta NumisCorner - 16 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1901 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 3 de diciembre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónMS61 GENI
Precio
Francia 1 franco 1901 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1901 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 28 de mayo de 2022
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha28 de mayo de 2022
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1901 "Sembrador" en subasta WAG - 12 de diciembre de 2021
VendedorWAG
Fecha12 de diciembre de 2021
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1901 "Sembrador" en subasta Spink - 7 de junio de 2021
VendedorSpink
Fecha7 de junio de 2021
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1901 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 27 de abril de 2021
Vendedorcgb.fr
Fecha27 de abril de 2021
ConservaciónMS60
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1901 "Sembrador" en subasta Ibrahim's Collectibles - 28 de febrero de 2021
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha28 de febrero de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1901 "Sembrador" en subasta Karamitsos - 12 de septiembre de 2020
VendedorKaramitsos
Fecha12 de septiembre de 2020
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1901 "Sembrador" en subasta iNumis - 3 de marzo de 2020
VendedoriNumis
Fecha3 de marzo de 2020
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1901 "Sembrador" en subasta Spink - 19 de julio de 2019
VendedorSpink
Fecha19 de julio de 2019
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1901 "Sembrador" en subasta Cayón - 4 de octubre de 2018
VendedorCayón
Fecha4 de octubre de 2018
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1901 "Sembrador" en subasta Katz - 23 de septiembre de 2018
VendedorKatz
Fecha23 de septiembre de 2018
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1901 "Sembrador" en subasta HERVERA - 18 de septiembre de 2018
VendedorHERVERA
Fecha18 de septiembre de 2018
ConservaciónF
Precio
Francia 1 franco 1901 "Sembrador" en subasta 51 Gallery - 25 de abril de 2018
Vendedor51 Gallery
Fecha25 de abril de 2018
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 1 franco 1901 "Sembrador" en subasta HERVERA - 23 de febrero de 2018
VendedorHERVERA
Fecha23 de febrero de 2018
ConservaciónF
Precio
Francia 1 franco 1901 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 1 de diciembre de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha1 de diciembre de 2017
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1901 "Sembrador" en subasta HERVERA - 26 de octubre de 2017
VendedorHERVERA
Fecha26 de octubre de 2017
ConservaciónF
Precio
¿Dónde comprar?
Francia 1 franco 1901 "Sembrador" en subasta Spink - 18 de enero de 2026
VendedorSpink
Fecha18 de enero de 2026
ConservaciónMS63 PCGS
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 1 franco del 1901. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1901. "Sembrador" es de 170 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1901. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1901 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1901. "Sembrador"?

Para vender 1 franco del 1901, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FranciaCatálogo de monedas de la Tercera RepúblicaMonedas de Francia en 1901Todas monedas francesasfrancesas de plata monedas francesas monedas con valor nominal 1 francoSubastas numismáticas