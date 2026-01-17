flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

1 franco 1899 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 1 franco 1899 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 1 franco 1899 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Katz Auction

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1342 oz) 4,175 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC11,000,000

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal1 franco
  • Año1899
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:320 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1899 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (27)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1899 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 523 vendido en la subasta Maison Palombo por CHF 1600. La subasta tuvo lugar el 11 de abril de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 1 franco 1899 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 31 de agosto de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
99 $
Precio en la divisa de la subasta 85 EUR
Francia 1 franco 1899 "Sembrador" en subasta Palombo - 11 de abril de 2025
VendedorPalombo
Fecha11 de abril de 2025
ConservaciónMS67 NGC
Precio
1949 $
Precio en la divisa de la subasta 1600 CHF
Francia 1 franco 1899 "Sembrador" en subasta Stack's - 25 de febrero de 2025
VendedorStack's
Fecha25 de febrero de 2025
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1899 "Sembrador" en subasta Katz - 12 de febrero de 2025
VendedorKatz
Fecha12 de febrero de 2025
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1899 "Sembrador" en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1899 "Sembrador" en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1899 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1899 "Sembrador" en subasta Coins NB - 19 de octubre de 2024
VendedorCoins NB
Fecha19 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1899 "Sembrador" en subasta NumisCorner - 15 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha15 de junio de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1899 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 23 de enero de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha23 de enero de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1899 "Sembrador" en subasta Heritage - 10 de diciembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónMS66 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1899 "Sembrador" en subasta Heritage - 10 de diciembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1899 "Sembrador" en subasta Heritage - 10 de diciembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1899 "Sembrador" en subasta Heritage - 10 de diciembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónMS66 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1899 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1899 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 14 de octubre de 2022
VendedorMDC Monaco
Fecha14 de octubre de 2022
ConservaciónMS66 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1899 "Sembrador" en subasta Ibrahim's Collectibles - 4 de septiembre de 2022
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha4 de septiembre de 2022
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1899 "Sembrador" en subasta Stack's - 19 de enero de 2022
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2022
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1899 "Sembrador" en subasta Pruvost - 30 de mayo de 2021
VendedorPruvost
Fecha30 de mayo de 2021
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1899 "Sembrador" en subasta Tauler & Fau - 14 de diciembre de 2020
VendedorTauler & Fau
Fecha14 de diciembre de 2020
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1899 "Sembrador" en subasta Tauler & Fau - 29 de mayo de 2018
VendedorTauler & Fau
Fecha29 de mayo de 2018
ConservaciónXF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 1 franco del 1899. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1899. "Sembrador" es de 320 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1899. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1899 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1899. "Sembrador"?

Para vender 1 franco del 1899, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

