1 franco 1898 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 1 franco 1898 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 1 franco 1898 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Stack's Bowers

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1342 oz) 4,175 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC15,000,000

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal1 franco
  • Año1898
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:170 USD
Precio promedio (PROOF):550 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1898 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (100)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1898 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1292 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 1400. La subasta tuvo lugar el 1 de octubre de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 1 franco 1898 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 22 de noviembre de 2025
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha22 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
161 $
Precio en la divisa de la subasta 140 EUR
Francia 1 franco 1898 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 9 de noviembre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha9 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
174 $
Precio en la divisa de la subasta 150 EUR
Francia 1 franco 1898 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 31 de agosto de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1898 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 22 de julio de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha22 de julio de 2025
ConservaciónMS63
Precio
Francia 1 franco 1898 "Sembrador" en subasta Casa de Subastas de Madrid - 25 de abril de 2025
VendedorCasa de Subastas de Madrid
Fecha25 de abril de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 1 franco 1898 "Sembrador" en subasta Jean ELSEN - 22 de marzo de 2025
VendedorJean ELSEN
Fecha22 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1898 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 15 de marzo de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de marzo de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1898 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 15 de marzo de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de marzo de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1898 "Sembrador" en subasta CNG - 23 de enero de 2025
VendedorCNG
Fecha23 de enero de 2025
ConservaciónPF62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1898 "Sembrador" en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1898 "Sembrador" en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónPF63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1898 "Sembrador" en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1898 "Sembrador" en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1898 "Sembrador" en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónPF64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1898 "Sembrador" en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónPF64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1898 "Sembrador" en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónPF63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1898 "Sembrador" en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1898 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1898 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1898 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 29 de octubre de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha29 de octubre de 2024
ConservaciónMS62
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1898 "Sembrador" en subasta V. GADOURY - 26 de octubre de 2024
VendedorV. GADOURY
Fecha26 de octubre de 2024
ConservaciónPF63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 1 franco del 1898. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1898. "Sembrador" es de 170 USD para las monedas de acuñación regular y de 550 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1898. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1898 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1898. "Sembrador"?

Para vender 1 franco del 1898, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

