1 franco 1871 K "Tipo 1871-1895" (Francia, Tercera República)

Anverso 1 franco 1871 K "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 1 franco 1871 K "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1342 oz) 4,175 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,251,748

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal1 franco
  • Año1871
  • Casa de monedaBurdeos
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:110 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1871 K "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (18)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1871 con marca de ceca K. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de Burdeos. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1055 vendido en la subasta The New York Sale por USD 3600. La subasta tuvo lugar el 10 de enero de 2018.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 1 franco 1871 K en subasta MDC Monaco - 31 de agosto de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónAU
Precio
58 $
Precio en la divisa de la subasta 50 EUR
Francia 1 franco 1871 K en subasta Coins NB - 14 de junio de 2025
VendedorCoins NB
Fecha14 de junio de 2025
ConservaciónAU
Precio
28 $
Precio en la divisa de la subasta 24 EUR
Francia 1 franco 1871 K en subasta MDC Monaco - 15 de marzo de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1871 K en subasta MDC Monaco - 24 de octubre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Francia 1 franco 1871 K en subasta Numimarket - 19 de septiembre de 2024
VendedorNumimarket
Fecha19 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1871 K en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Francia 1 franco 1871 K en subasta Coins NB - 15 de octubre de 2022
VendedorCoins NB
Fecha15 de octubre de 2022
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1871 K en subasta cgb.fr - 8 de marzo de 2022
Vendedorcgb.fr
Fecha8 de marzo de 2022
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Francia 1 franco 1871 K en subasta Numisbalt - 19 de septiembre de 2021
VendedorNumisbalt
Fecha19 de septiembre de 2021
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Francia 1 franco 1871 K en subasta CNG - 18 de agosto de 2021
VendedorCNG
Fecha18 de agosto de 2021
ConservaciónVG
Precio
Francia 1 franco 1871 K en subasta Inasta - 3 de marzo de 2020
VendedorInasta
Fecha3 de marzo de 2020
ConservaciónVF
Precio
Francia 1 franco 1871 K en subasta Tauler & Fau - 16 de julio de 2019
VendedorTauler & Fau
Fecha16 de julio de 2019
ConservaciónVF
Precio
Francia 1 franco 1871 K en subasta Palombo - 3 de mayo de 2019
VendedorPalombo
Fecha3 de mayo de 2019
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1871 K en subasta Coinhouse - 29 de septiembre de 2018
VendedorCoinhouse
Fecha29 de septiembre de 2018
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1871 K en subasta Jean ELSEN - 11 de junio de 2016
VendedorJean ELSEN
Fecha11 de junio de 2016
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1871 K en subasta Jean ELSEN - 12 de marzo de 2016
VendedorJean ELSEN
Fecha12 de marzo de 2016
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1871 K en subasta Numphil - 19 de diciembre de 2014
VendedorNumphil
Fecha19 de diciembre de 2014
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1871 K en subasta iNumis - 21 de octubre de 2011
VendedoriNumis
Fecha21 de octubre de 2011
ConservaciónXF
Precio
¿Dónde comprar?
Francia 1 franco 1871 K en subasta Van Acker Coin Auctions - 7 de febrero de 2026
VendedorVan Acker Coin Auctions
Fecha7 de febrero de 2026
ConservaciónXF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 1 franco del 1871. K?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1871. K es de 110 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1871 con letras K?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1871 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1871. K?

Para vender 1 franco del 1871, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

