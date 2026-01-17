flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

1 franco 1895 A "Tipo 1871-1895" (Francia, Tercera República)

Anverso 1 franco 1895 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 1 franco 1895 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Tauler&Fau Subastas

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1342 oz) 4,175 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC3,200,000

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal1 franco
  • Año1895
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:120 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1895 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (87)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1895 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 218 vendido en la subasta iNumis por EUR 95000. La subasta tuvo lugar el 5 de diciembre de 2018.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 1 franco del 1895. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1895. A es de 120 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1895 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1895 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1895. A?

Para vender 1 franco del 1895, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

