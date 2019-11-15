flag
1 franco 1894 A "Tipo 1871-1895" (Francia, Tercera República)

Anverso 1 franco 1894 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 1 franco 1894 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: GMA Numismatica Napoli srl

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1342 oz) 4,175 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,600,000

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal1 franco
  • Año1894
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:190 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1894 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (56)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1894 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 7197 vendido en la subasta Stack's Bowers por USD 420000. La subasta tuvo lugar el 15 de noviembre de 2019.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 1 franco 1894 A en subasta cgb.fr - 13 de enero de 2026
Vendedorcgb.fr
Fecha13 de enero de 2026
ConservaciónUNC
Precio
58 $
Precio en la divisa de la subasta 50 EUR
VendedorPesek Auctions
Fecha15 de octubre de 2025
ConservaciónXF
Precio
22 $
Precio en la divisa de la subasta 19 EUR
Francia 1 franco 1894 A en subasta Coins NB - 13 de septiembre de 2025
VendedorCoins NB
Fecha13 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1894 A en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1894 A en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1894 A en subasta GMA Numismatica Napoli srl - 12 de noviembre de 2024
VendedorGMA Numismatica Napoli srl
Fecha12 de noviembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1894 A en subasta Heritage - 10 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha10 de octubre de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1894 A en subasta Heritage - 10 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha10 de octubre de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1894 A en subasta Heritage - 10 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha10 de octubre de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1894 A en subasta Heritage - 10 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha10 de octubre de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1894 A en subasta NumisCorner - 27 de septiembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha27 de septiembre de 2024
ConservaciónMS60
Precio
Francia 1 franco 1894 A en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 6 de agosto de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha6 de agosto de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Francia 1 franco 1894 A en subasta NumisCorner - 16 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1894 A en subasta Marciniak - 13 de junio de 2024
VendedorMarciniak
Fecha13 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1894 A en subasta NumisCorner - 26 de abril de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónMS60
Precio
Francia 1 franco 1894 A en subasta cgb.fr - 23 de enero de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha23 de enero de 2024
ConservaciónSin grado GENI
Precio
Francia 1 franco 1894 A en subasta Stephen Album - 21 de enero de 2024
VendedorStephen Album
Fecha21 de enero de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1894 A en subasta Heritage - 10 de diciembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Francia 1 franco 1894 A en subasta Heritage - 10 de diciembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónMS66 NGC
Precio
Francia 1 franco 1894 A en subasta Heritage - 10 de diciembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónMS66 NGC
Precio
Francia 1 franco 1894 A en subasta Heritage - 10 de diciembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 1 franco del 1894. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1894. A es de 190 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1894 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1894 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1894. A?

Para vender 1 franco del 1894, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

