FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

1 franco 1889 A "Tipo 1871-1895" (Francia, Tercera República)

Anverso 1 franco 1889 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 1 franco 1889 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Maître Wattebled

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1342 oz) 4,175 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada PROOF100

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal1 franco
  • Año1889
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:4400 USD
Precio promedio (PROOF):3600 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1889 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (9)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1889 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 35104 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 10800. La subasta tuvo lugar el 5 de diciembre de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 1 franco 1889 A en subasta Maître Wattebled - 27 de enero de 2022
VendedorMaître Wattebled
Fecha27 de enero de 2022
ConservaciónAU
Precio
7869 $
Precio en la divisa de la subasta 7000 EUR
Francia 1 franco 1889 A en subasta Stack's - 23 de junio de 2021
Francia 1 franco 1889 A en subasta Stack's - 23 de junio de 2021
VendedorStack's
Fecha23 de junio de 2021
ConservaciónPF55 PCGS
Precio
3600 $
Precio en la divisa de la subasta 3600 USD
Francia 1 franco 1889 A en subasta MDC Monaco - 15 de noviembre de 2018
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de noviembre de 2018
ConservaciónPF63 NGC
Precio
Francia 1 franco 1889 A en subasta Jean ELSEN - 9 de junio de 2018
VendedorJean ELSEN
Fecha9 de junio de 2018
ConservaciónPROOF
Precio
Francia 1 franco 1889 A en subasta iNumis - 13 de octubre de 2015
VendedoriNumis
Fecha13 de octubre de 2015
ConservaciónPF63 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1889 A en subasta iNumis - 3 de junio de 2014
VendedoriNumis
Fecha3 de junio de 2014
ConservaciónPF64 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1889 A en subasta cgb.fr - 4 de diciembre de 2013
Vendedorcgb.fr
Fecha4 de diciembre de 2013
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1889 A en subasta cgb.fr - 24 de abril de 2013
Vendedorcgb.fr
Fecha24 de abril de 2013
ConservaciónF
Precio
Francia 1 franco 1889 A en subasta UBS - 8 de septiembre de 2009
VendedorUBS
Fecha8 de septiembre de 2009
ConservaciónPROOF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 1 franco del 1889. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1889. A es de 4400 USD para las monedas de acuñación regular y de 3600 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1889 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1889 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1889. A?

Para vender 1 franco del 1889, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

