1 franco 1888 A "Tipo 1871-1895" (Francia, Tercera República)

Anverso 1 franco 1888 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 1 franco 1888 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Katz Auction

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1342 oz) 4,175 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC3,244,069

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal1 franco
  • Año1888
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:65 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1888 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (266)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1888 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1226 vendido en la subasta Stack's Bowers por USD 6000. La subasta tuvo lugar el 31 de marzo de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 1 franco 1888 A en subasta cgb.fr - 13 de enero de 2026
Vendedorcgb.fr
Fecha13 de enero de 2026
ConservaciónMS63
Precio
58 $
Precio en la divisa de la subasta 50 EUR
Francia 1 franco 1888 A en subasta Katz - 4 de enero de 2026
VendedorKatz
Fecha4 de enero de 2026
ConservaciónAU58 GENI
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1888 A en subasta Katz - 4 de enero de 2026
VendedorKatz
Fecha4 de enero de 2026
ConservaciónAU
Precio
23 $
Precio en la divisa de la subasta 20 EUR
Francia 1 franco 1888 A en subasta Numismática Leilões - 22 de diciembre de 2025
VendedorNumismática Leilões
Fecha22 de diciembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1888 A en subasta Coins NB - 14 de diciembre de 2025
VendedorCoins NB
Fecha14 de diciembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1888 A en subasta Heritage Eur - 14 de noviembre de 2025
VendedorHeritage Eur
Fecha14 de noviembre de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1888 A en subasta Portuscalle Numismatica - 2 de noviembre de 2025
VendedorPortuscalle Numismatica
Fecha2 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1888 A en subasta Stack's - 19 de octubre de 2025
VendedorStack's
Fecha19 de octubre de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1888 A en subasta Katz - 12 de octubre de 2025
VendedorKatz
Fecha12 de octubre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1888 A en subasta GINZA - 11 de octubre de 2025
VendedorGINZA
Fecha11 de octubre de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1888 A en subasta WAG - 5 de octubre de 2025
VendedorWAG
Fecha5 de octubre de 2025
ConservaciónAU
Precio
Francia 1 franco 1888 A en subasta WAG - 5 de octubre de 2025
VendedorWAG
Fecha5 de octubre de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1888 A en subasta GMA Numismatica Napoli srl - 26 de septiembre de 2025
VendedorGMA Numismatica Napoli srl
Fecha26 de septiembre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1888 A en subasta Aureo & Calicó - 18 de septiembre de 2025
VendedorAureo & Calicó
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1888 A en subasta Coins NB - 13 de septiembre de 2025
VendedorCoins NB
Fecha13 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1888 A en subasta Coins NB - 12 de julio de 2025
VendedorCoins NB
Fecha12 de julio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1888 A en subasta Heritage - 10 de julio de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de julio de 2025
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1888 A en subasta Cayón - 9 de julio de 2025
VendedorCayón
Fecha9 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1888 A en subasta Coins NB - 14 de junio de 2025
VendedorCoins NB
Fecha14 de junio de 2025
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1888 A en subasta Nomisma Aste - 25 de mayo de 2025
VendedorNomisma Aste
Fecha25 de mayo de 2025
ConservaciónMS66 CCG
Precio
Francia 1 franco 1888 A en subasta Artemide Aste - 4 de mayo de 2025
VendedorArtemide Aste
Fecha4 de mayo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
¿Dónde comprar?
Francia 1 franco 1888 A en subasta Stephen Album - 25 de enero de 2026
VendedorStephen Album
Fecha25 de enero de 2026
ConservaciónMS63 PCGS
A la subasta
Francia 1 franco 1888 A en subasta Van Acker Coin Auctions - 7 de febrero de 2026
VendedorVan Acker Coin Auctions
Fecha7 de febrero de 2026
ConservaciónXF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 1 franco del 1888. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1888. A es de 65 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1888 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1888 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1888. A?

Para vender 1 franco del 1888, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

