1 franco 1887 A "Tipo 1871-1895" (Francia, Tercera República)

Anverso 1 franco 1887 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 1 franco 1887 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: ICE Auction Galleries

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1342 oz) 4,175 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC3,291,930

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal1 franco
  • Año1887
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:130 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1887 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (99)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1887 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1136 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 1200. La subasta tuvo lugar el 21 de abril de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 1 franco 1887 A en subasta cgb.fr - 13 de enero de 2026
Vendedorcgb.fr
Fecha13 de enero de 2026
ConservaciónMS64
Precio
58 $
Precio en la divisa de la subasta 50 EUR
Francia 1 franco 1887 A en subasta Russiancoin - 8 de enero de 2026
VendedorRussiancoin
Fecha8 de enero de 2026
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 1 franco 1887 A en subasta Katz - 23 de noviembre de 2025
VendedorKatz
Fecha23 de noviembre de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
62 $
Precio en la divisa de la subasta 54 EUR
Francia 1 franco 1887 A en subasta Coins NB - 12 de julio de 2025
VendedorCoins NB
Fecha12 de julio de 2025
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1887 A en subasta MDC Monaco - 28 de junio de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha28 de junio de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1887 A en subasta Via - 22 de junio de 2025
VendedorVia
Fecha22 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1887 A en subasta Coins NB - 14 de junio de 2025
VendedorCoins NB
Fecha14 de junio de 2025
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1887 A en subasta Pruvost - 22 de febrero de 2025
VendedorPruvost
Fecha22 de febrero de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1887 A en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1887 A en subasta Nihon - 15 de diciembre de 2024
VendedorNihon
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1887 A en subasta Auctiones - 15 de diciembre de 2024
VendedorAuctiones
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1887 A en subasta Coins NB - 14 de diciembre de 2024
VendedorCoins NB
Fecha14 de diciembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1887 A en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1887 A en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1887 A en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1887 A en subasta Heritage - 5 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha5 de septiembre de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1887 A en subasta Heritage - 5 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha5 de septiembre de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1887 A en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 6 de agosto de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha6 de agosto de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1887 A en subasta Stack's - 29 de febrero de 2024
VendedorStack's
Fecha29 de febrero de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1887 A en subasta Roma Numismatics - 21 de diciembre de 2023
VendedorRoma Numismatics
Fecha21 de diciembre de 2023
ConservaciónUNC
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 1 franco del 1887. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1887. A es de 130 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1887 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1887 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1887. A?

Para vender 1 franco del 1887, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

