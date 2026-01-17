flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

1 franco 1881 A "Tipo 1871-1895" (Francia, Tercera República)

Anverso 1 franco 1881 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 1 franco 1881 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Monnaies d'Antan

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1342 oz) 4,175 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC2,010,000

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal1 franco
  • Año1881
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:290 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1881 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (36)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1881 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2071 vendido en la subasta NumisCorner por EUR 8400. La subasta tuvo lugar el 26 de septiembre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 1 franco 1881 A en subasta Heritage - 17 de julio de 2025
Francia 1 franco 1881 A en subasta Heritage - 17 de julio de 2025
VendedorHeritage
Fecha17 de julio de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
99 $
Precio en la divisa de la subasta 99 USD
Francia 1 franco 1881 A en subasta WAG - 14 de abril de 2024
VendedorWAG
Fecha14 de abril de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
117 $
Precio en la divisa de la subasta 110 EUR
Francia 1 franco 1881 A en subasta Heritage - 8 de abril de 2024
Francia 1 franco 1881 A en subasta Heritage - 8 de abril de 2024
VendedorHeritage
Fecha8 de abril de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
******
Francia 1 franco 1881 A en subasta Heritage - 8 de abril de 2024
VendedorHeritage
Fecha8 de abril de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
******
Francia 1 franco 1881 A en subasta Heritage - 11 de junio de 2023
VendedorHeritage
Fecha11 de junio de 2023
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
******
Francia 1 franco 1881 A en subasta Heritage - 11 de junio de 2023
Francia 1 franco 1881 A en subasta Heritage - 11 de junio de 2023
VendedorHeritage
Fecha11 de junio de 2023
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
******
Francia 1 franco 1881 A en subasta Felzmann - 16 de noviembre de 2022
VendedorFelzmann
Fecha16 de noviembre de 2022
ConservaciónUNC
Precio
******
******
Francia 1 franco 1881 A en subasta cgb.fr - 25 de octubre de 2022
Vendedorcgb.fr
Fecha25 de octubre de 2022
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
******
Francia 1 franco 1881 A en subasta cgb.fr - 8 de marzo de 2022
Vendedorcgb.fr
Fecha8 de marzo de 2022
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
******
Francia 1 franco 1881 A en subasta Katz - 13 de febrero de 2022
VendedorKatz
Fecha13 de febrero de 2022
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
******
Francia 1 franco 1881 A en subasta Katz - 28 de noviembre de 2021
VendedorKatz
Fecha28 de noviembre de 2021
ConservaciónUNC
Precio
******
******
Francia 1 franco 1881 A en subasta Goudwisselkantoor veilingen - 11 de octubre de 2021
VendedorGoudwisselkantoor veilingen
Fecha11 de octubre de 2021
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
******
Francia 1 franco 1881 A en subasta Goudwisselkantoor veilingen - 11 de octubre de 2021
VendedorGoudwisselkantoor veilingen
Fecha11 de octubre de 2021
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
******
Francia 1 franco 1881 A en subasta Ibrahim's Collectibles - 5 de septiembre de 2021
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha5 de septiembre de 2021
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Francia 1 franco 1881 A en subasta Varesi - 24 de enero de 2021
VendedorVaresi
Fecha24 de enero de 2021
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1881 A en subasta Stack's - 25 de junio de 2020
Francia 1 franco 1881 A en subasta Stack's - 25 de junio de 2020
VendedorStack's
Fecha25 de junio de 2020
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
******
Francia 1 franco 1881 A en subasta Stack's - 25 de junio de 2020
Francia 1 franco 1881 A en subasta Stack's - 25 de junio de 2020
VendedorStack's
Fecha25 de junio de 2020
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
******
Francia 1 franco 1881 A en subasta cgb.fr - 28 de abril de 2020
Vendedorcgb.fr
Fecha28 de abril de 2020
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
******
Francia 1 franco 1881 A en subasta Stack's - 26 de febrero de 2020
Francia 1 franco 1881 A en subasta Stack's - 26 de febrero de 2020
VendedorStack's
Fecha26 de febrero de 2020
ConservaciónMS66 NGC
Precio
******
******
Francia 1 franco 1881 A en subasta Stack's - 26 de febrero de 2020
Francia 1 franco 1881 A en subasta Stack's - 26 de febrero de 2020
VendedorStack's
Fecha26 de febrero de 2020
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
******
Francia 1 franco 1881 A en subasta Stack's - 26 de febrero de 2020
Francia 1 franco 1881 A en subasta Stack's - 26 de febrero de 2020
VendedorStack's
Fecha26 de febrero de 2020
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
******

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 1 franco del 1881. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1881. A es de 290 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1881 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1881 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1881. A?

Para vender 1 franco del 1881, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
