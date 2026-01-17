flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

1 franco 1878 A "Tipo 1871-1895" (Francia, Tercera República)

Anverso 1 franco 1878 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 1 franco 1878 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1342 oz) 4,175 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada PROOF30

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal1 franco
  • Año1878
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:0 USD
Precio promedio (PROOF):8900 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1878 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (5)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1878 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 791 vendido en la subasta Spink por GBP 23000. La subasta tuvo lugar el 1 de octubre de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 1 franco 1878 A en subasta MDC Monaco - 29 de octubre de 2020
VendedorMDC Monaco
Fecha29 de octubre de 2020
ConservaciónPF65 NGC
Precio
10554 $
Precio en la divisa de la subasta 9000 EUR
Francia 1 franco 1878 A en subasta MDC Monaco - 15 de noviembre de 2018
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de noviembre de 2018
ConservaciónPF65 CAMEO NGC
Precio
10191 $
Precio en la divisa de la subasta 9000 EUR
Francia 1 franco 1878 A en subasta MDC Monaco - 1 de diciembre de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha1 de diciembre de 2017
ConservaciónPF65 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1878 A en subasta Heritage - 4 de enero de 2016
Francia 1 franco 1878 A en subasta Heritage - 4 de enero de 2016
VendedorHeritage
Fecha4 de enero de 2016
ConservaciónPF65 CAMEO NGC
Precio
Francia 1 franco 1878 A en subasta Spink - 4 de diciembre de 2012
VendedorSpink
Fecha4 de diciembre de 2012
ConservaciónPROOF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 1 franco del 1878. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1878. A es de 8900 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1878 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1878 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1878. A?

Para vender 1 franco del 1878, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

