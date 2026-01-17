100 francos 1889 A "Tipo 1878-1914" (Francia, Tercera República)
Detalles técnicos
- MetalOro (0,900)
- Peso32,25806 g
- Oro puro (0,9334 oz) 29,0323 g
- Diámetro35 mm
- CantoLeyenda
- AlineaciónMoneda (↑↓)
- Tirada PROOF100
Descripción
- PaísFrancia
- PeríodoTercera República
- Valor nominal100 francos
- Año1889
- Casa de monedaParís
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda francesa de 100 francos de 1889 con marca de ceca A. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 328 vendido en la subasta JEAN VINCHON NUMISMATIQUE por EUR 155000. La subasta tuvo lugar el 6 de diciembre de 2023.
¿Cuánto vale la moneda de orode de la Tercera República de 100 francos del 1889. A?
Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de 100 francos del 1889. A es de 46000 USD para las monedas de acuñación regular y de 90000 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 29,0323 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 4294,67 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 100 francos del 1889 con letras A?
La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 100 francos del 1889 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de 100 francos del 1889. A?
Para vender 100 francos del 1889, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.