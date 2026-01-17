flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

100 francos 1889 A "Tipo 1878-1914" (Francia, Tercera República)

Anverso 100 francos 1889 A "Tipo 1878-1914" - valor de la moneda de oro - Francia, Tercera RepúblicaReverso 100 francos 1889 A "Tipo 1878-1914" - valor de la moneda de oro - Francia, Tercera República

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,900)
  • Peso32,25806 g
  • Oro puro (0,9334 oz) 29,0323 g
  • Diámetro35 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada PROOF100

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal100 francos
  • Año1889
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:46000 USD
Precio promedio (PROOF):90000 USD
Gráfico de ventas en subastas 100 francos 1889 A "Tipo 1878-1914" - valor de la moneda de oro - Francia, Tercera República
Precios de subastas (23)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 100 francos de 1889 con marca de ceca A. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 328 vendido en la subasta JEAN VINCHON NUMISMATIQUE por EUR 155000. La subasta tuvo lugar el 6 de diciembre de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 100 francos 1889 A en subasta Jean ELSEN - 16 de noviembre de 2024
Francia 100 francos 1889 A en subasta Jean ELSEN - 16 de noviembre de 2024
VendedorJean ELSEN
Fecha16 de noviembre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Francia 100 francos 1889 A en subasta Heritage - 10 de mayo de 2024
VendedorHeritage
Fecha10 de mayo de 2024
ConservaciónPF63 CAMEO NGC
Precio
90000 $
Precio en la divisa de la subasta 90000 USD
Francia 100 francos 1889 A en subasta Heritage - 10 de mayo de 2024
Francia 100 francos 1889 A en subasta Heritage - 10 de mayo de 2024
VendedorHeritage
Fecha10 de mayo de 2024
ConservaciónPF63 CAMEO NGC
Precio
108000 $
Precio en la divisa de la subasta 108000 USD
Francia 100 francos 1889 A en subasta Stack's - 13 de enero de 2024
Francia 100 francos 1889 A en subasta Stack's - 13 de enero de 2024
VendedorStack's
Fecha13 de enero de 2024
ConservaciónPF63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 100 francos 1889 A en subasta VINCHON - 7 de diciembre de 2023
VendedorVINCHON
Fecha7 de diciembre de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 100 francos 1889 A en subasta V. GADOURY - 15 de octubre de 2022
VendedorV. GADOURY
Fecha15 de octubre de 2022
ConservaciónPF63 CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 100 francos 1889 A en subasta MDC Monaco - 14 de octubre de 2022
VendedorMDC Monaco
Fecha14 de octubre de 2022
ConservaciónPF66 CAMEO NGC
Precio
Francia 100 francos 1889 A en subasta Maître Wattebled - 27 de enero de 2022
VendedorMaître Wattebled
Fecha27 de enero de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 100 francos 1889 A en subasta MDC Monaco - 29 de octubre de 2020
VendedorMDC Monaco
Fecha29 de octubre de 2020
ConservaciónPF63 CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 100 francos 1889 A en subasta MDC Monaco - 29 de octubre de 2020
VendedorMDC Monaco
Fecha29 de octubre de 2020
ConservaciónPF62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 100 francos 1889 A en subasta MDC Monaco - 29 de octubre de 2020
VendedorMDC Monaco
Fecha29 de octubre de 2020
ConservaciónPF64 CAMEO PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 100 francos 1889 A en subasta MDC Monaco - 29 de octubre de 2020
VendedorMDC Monaco
Fecha29 de octubre de 2020
ConservaciónPF64 CAMEO PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 100 francos 1889 A en subasta V. GADOURY - 15 de noviembre de 2019
VendedorV. GADOURY
Fecha15 de noviembre de 2019
ConservaciónPF58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 100 francos 1889 A en subasta Auction World - 21 de julio de 2019
VendedorAuction World
Fecha21 de julio de 2019
ConservaciónPF63 CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 100 francos 1889 A en subasta Numismatica Genevensis - 3 de diciembre de 2018
VendedorNumismatica Genevensis
Fecha3 de diciembre de 2018
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 100 francos 1889 A en subasta Heritage - 17 de agosto de 2018
Francia 100 francos 1889 A en subasta Heritage - 17 de agosto de 2018
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2018
ConservaciónPF62 CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 100 francos 1889 A en subasta V. GADOURY - 2 de diciembre de 2017
VendedorV. GADOURY
Fecha2 de diciembre de 2017
ConservaciónPF62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 100 francos 1889 A en subasta MDC Monaco - 1 de diciembre de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha1 de diciembre de 2017
ConservaciónPF65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 100 francos 1889 A en subasta V. GADOURY - 3 de diciembre de 2016
VendedorV. GADOURY
Fecha3 de diciembre de 2016
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 100 francos 1889 A en subasta Heritage - 11 de agosto de 2016
Francia 100 francos 1889 A en subasta Heritage - 11 de agosto de 2016
VendedorHeritage
Fecha11 de agosto de 2016
ConservaciónPF63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 100 francos 1889 A en subasta Numismatica Genevensis - 25 de noviembre de 2014
VendedorNumismatica Genevensis
Fecha25 de noviembre de 2014
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de la Tercera República de 100 francos del 1889. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de 100 francos del 1889. A es de 46000 USD para las monedas de acuñación regular y de 90000 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 29,0323 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 4294,67 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 100 francos del 1889 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 100 francos del 1889 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 100 francos del 1889. A?

Para vender 100 francos del 1889, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FranciaCatálogo de monedas de la Tercera RepúblicaMonedas de Francia en 1889Todas monedas francesasfrancesas de oro monedas francesas monedas con valor nominal 100 francosSubastas numismáticas