FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1867 K "Tipo 1864-1869" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 50 céntimos 1867 K "Tipo 1864-1869" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 50 céntimos 1867 K "Tipo 1864-1869" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Monnaies d'Antan

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC4,691,729

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1867
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaBurdeos
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:150 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1867 K "Tipo 1864-1869" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (15)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1867 con marca de ceca K. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Burdeos. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1398 vendido en la subasta Monnaies d'Antan por EUR 380. La subasta tuvo lugar el 12 de mayo de 2011.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1867 K en subasta MDC Monaco - 28 de junio de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha28 de junio de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
117 $
Precio en la divisa de la subasta 100 EUR
Francia 50 céntimos 1867 K en subasta MDC Monaco - 28 de junio de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha28 de junio de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
129 $
Precio en la divisa de la subasta 110 EUR
Francia 50 céntimos 1867 K en subasta MDC Monaco - 22 de junio de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de junio de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio


Francia 50 céntimos 1867 K en subasta MDC Monaco - 22 de junio de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de junio de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio


Francia 50 céntimos 1867 K en subasta MDC Monaco - 22 de junio de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de junio de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio


Francia 50 céntimos 1867 K en subasta MDC Monaco - 22 de junio de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de junio de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio


Francia 50 céntimos 1867 K en subasta MDC Monaco - 22 de junio de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de junio de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio


Francia 50 céntimos 1867 K en subasta MDC Monaco - 3 de diciembre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónMS64 GENI
Precio
Francia 50 céntimos 1867 K en subasta cgb.fr - 26 de abril de 2022
Vendedorcgb.fr
Fecha26 de abril de 2022
ConservaciónMS62
Precio


Francia 50 céntimos 1867 K en subasta iNumis - 2 de noviembre de 2021
VendedoriNumis
Fecha2 de noviembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1867 K en subasta Inasta - 8 de octubre de 2020
VendedorInasta
Fecha8 de octubre de 2020
ConservaciónVF
Precio


Francia 50 céntimos 1867 K en subasta MDC Monaco - 1 de diciembre de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha1 de diciembre de 2017
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1867 K en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1867 K en subasta Monnaies d'Antan - 17 de mayo de 2014
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha17 de mayo de 2014
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1867 K en subasta Monnaies d'Antan - 14 de mayo de 2011
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha14 de mayo de 2011
ConservaciónMS66 PCGS
Precio



¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 50 céntimos del 1867. K?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1867. K es de 150 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1867 con letras K?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1867 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1867. K?

Para vender 50 céntimos del 1867, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

