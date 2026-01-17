flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1866 K "Tipo 1864-1869" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 50 céntimos 1866 K "Tipo 1864-1869" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 50 céntimos 1866 K "Tipo 1864-1869" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC3,500,433

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1866
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaBurdeos
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:20 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1866 K "Tipo 1864-1869" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (8)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1866 con marca de ceca K. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Burdeos. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2003 vendido en la subasta Veilinghuis Eeckhout bvba por EUR 24. La subasta tuvo lugar el 12 de noviembre de 2011.

Estado de conservación
Francia 50 céntimos 1866 K en subasta MDC Monaco - 31 de agosto de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónVF
Precio
23 $
Precio en la divisa de la subasta 20 EUR
Francia 50 céntimos 1866 K en subasta Numismatica Ferrarese - 3 de julio de 2022
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha3 de julio de 2022
ConservaciónSin grado
Precio
26 $
Precio en la divisa de la subasta 25 EUR
Francia 50 céntimos 1866 K en subasta Numismatica Ferrarese - 26 de diciembre de 2021
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha26 de diciembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1866 K en subasta Numismatica Ferrarese - 15 de diciembre de 2019
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha15 de diciembre de 2019
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1866 K en subasta Nomisma - 12 de diciembre de 2017
VendedorNomisma
Fecha12 de diciembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
Francia 50 céntimos 1866 K en subasta Teutoburger - 27 de mayo de 2017
VendedorTeutoburger
Fecha27 de mayo de 2017
ConservaciónVF
Precio
Francia 50 céntimos 1866 K en subasta Nomisma - 10 de mayo de 2017
VendedorNomisma
Fecha10 de mayo de 2017
ConservaciónVF
Precio
Francia 50 céntimos 1866 K en subasta Nomisma - 25 de marzo de 2015
VendedorNomisma
Fecha25 de marzo de 2015
ConservaciónVF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 50 céntimos del 1866. K?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1866. K es de 20 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1866 con letras K?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1866 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1866. K?

Para vender 50 céntimos del 1866, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

