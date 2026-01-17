flag
50 céntimos 1865 K "Tipo 1864-1869" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 50 céntimos 1865 K "Tipo 1864-1869" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 50 céntimos 1865 K "Tipo 1864-1869" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Monnaies d'Antan

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC4,900,892

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1865
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaBurdeos
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:70 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1865 K "Tipo 1864-1869" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (13)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1865 con marca de ceca K. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Burdeos. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 574755 vendido en la subasta cgb.fr por EUR 215. La subasta tuvo lugar el 28 de abril de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1865 K en subasta cgb.fr - 18 de noviembre de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha18 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
174 $
Precio en la divisa de la subasta 150 EUR
Francia 50 céntimos 1865 K en subasta Russiancoin - 23 de enero de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha23 de enero de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1865 K en subasta Russiancoin - 3 de octubre de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha3 de octubre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1865 K en subasta cgb.fr - 28 de abril de 2020
Vendedorcgb.fr
Fecha28 de abril de 2020
ConservaciónMS64
Precio
233 $
Precio en la divisa de la subasta 215 EUR
Francia 50 céntimos 1865 K en subasta MDC Monaco - 15 de noviembre de 2018
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de noviembre de 2018
ConservaciónMS67 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1865 K en subasta Stack's - 17 de octubre de 2018
Francia 50 céntimos 1865 K en subasta Stack's - 17 de octubre de 2018
VendedorStack's
Fecha17 de octubre de 2018
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1865 K en subasta Stack's - 20 de agosto de 2018
Francia 50 céntimos 1865 K en subasta Stack's - 20 de agosto de 2018
VendedorStack's
Fecha20 de agosto de 2018
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1865 K en subasta Stack's - 14 de mayo de 2018
Francia 50 céntimos 1865 K en subasta Stack's - 14 de mayo de 2018
VendedorStack's
Fecha14 de mayo de 2018
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1865 K en subasta Katz - 25 de febrero de 2018
VendedorKatz
Fecha25 de febrero de 2018
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1865 K en subasta Aurea - 4 de abril de 2017
VendedorAurea
Fecha4 de abril de 2017
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1865 K en subasta WAG - 2 de octubre de 2016
VendedorWAG
Fecha2 de octubre de 2016
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1865 K en subasta WAG - 8 de mayo de 2016
VendedorWAG
Fecha8 de mayo de 2016
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1865 K en subasta Monnaies d'Antan - 14 de mayo de 2011
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha14 de mayo de 2011
ConservaciónXF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 50 céntimos del 1865. K?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1865. K es de 70 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1865 con letras K?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1865 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1865. K?

Para vender 50 céntimos del 1865, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

