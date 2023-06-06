flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1864 K "Tipo 1864-1869" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 50 céntimos 1864 K "Tipo 1864-1869" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 50 céntimos 1864 K "Tipo 1864-1869" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,827,936

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1864
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaBurdeos
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:130 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1864 K "Tipo 1864-1869" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (10)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1864 con marca de ceca K. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Burdeos. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 825970 vendido en la subasta cgb.fr por EUR 310. La subasta tuvo lugar el 6 de junio de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1864 K en subasta NumisCorner - 27 de septiembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha27 de septiembre de 2024
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
56 $
Precio en la divisa de la subasta 50 EUR
Francia 50 céntimos 1864 K en subasta NumisCorner - 26 de abril de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1864 K en subasta cgb.fr - 6 de junio de 2023
Vendedorcgb.fr
Fecha6 de junio de 2023
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
332 $
Precio en la divisa de la subasta 310 EUR
Francia 50 céntimos 1864 K en subasta Cayón - 22 de diciembre de 2022
VendedorCayón
Fecha22 de diciembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
Francia 50 céntimos 1864 K en subasta FEYDEAU BOURSE - 18 de febrero de 2022
VendedorFEYDEAU BOURSE
Fecha18 de febrero de 2022
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1864 K en subasta iNumis - 24 de noviembre de 2019
VendedoriNumis
Fecha24 de noviembre de 2019
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1864 K en subasta MDC Monaco - 1 de diciembre de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha1 de diciembre de 2017
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1864 K en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1864 K en subasta iNumis - 14 de octubre de 2014
VendedoriNumis
Fecha14 de octubre de 2014
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1864 K en subasta iNumis - 23 de marzo de 2012
VendedoriNumis
Fecha23 de marzo de 2012
ConservaciónXF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 50 céntimos del 1864. K?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1864. K es de 130 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1864 con letras K?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1864 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1864. K?

Para vender 50 céntimos del 1864, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

