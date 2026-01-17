flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1869 BB "Tipo 1864-1869" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 50 céntimos 1869 BB "Tipo 1864-1869" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 50 céntimos 1869 BB "Tipo 1864-1869" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Aureo & Calicó, S.L.

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,800,000

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1869
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaEstrasburgo
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:150 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1869 BB "Tipo 1864-1869" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (21)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1869 con marca de ceca BB. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Estrasburgo. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1162 vendido en la subasta iNumis por EUR 350. La subasta tuvo lugar el 23 de marzo de 2012.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1869 BB en subasta Patrick Guillard Collection - 15 de septiembre de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha15 de septiembre de 2025
ConservaciónXF40
Precio
Francia 50 céntimos 1869 BB en subasta MDC Monaco - 15 de marzo de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de marzo de 2025
ConservaciónAU58 PCG
Precio
153 $
Precio en la divisa de la subasta 140 EUR
Francia 50 céntimos 1869 BB en subasta Patrick Guillard Collection - 11 de noviembre de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha11 de noviembre de 2024
ConservaciónXF40
Precio
Francia 50 céntimos 1869 BB en subasta NumisCorner - 27 de septiembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha27 de septiembre de 2024
ConservaciónXF40
Precio
Francia 50 céntimos 1869 BB en subasta NumisCorner - 26 de abril de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónXF40
Precio
Francia 50 céntimos 1869 BB en subasta Patrick Guillard Collection - 20 de febrero de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha20 de febrero de 2024
ConservaciónXF40
Precio
Francia 50 céntimos 1869 BB en subasta Monnaies d'Antan - 25 de noviembre de 2023
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha25 de noviembre de 2023
ConservaciónF
Precio
307 $
Precio en la divisa de la subasta 280 EUR
Francia 50 céntimos 1869 BB en subasta Katz - 15 de mayo de 2022
VendedorKatz
Fecha15 de mayo de 2022
ConservaciónVF
Precio
Francia 50 céntimos 1869 BB en subasta Aureo & Calicó - 3 de julio de 2019
VendedorAureo & Calicó
Fecha3 de julio de 2019
ConservaciónVF
Precio
Francia 50 céntimos 1869 BB en subasta iNumis - 11 de octubre de 2016
VendedoriNumis
Fecha11 de octubre de 2016
ConservaciónF
Precio
Francia 50 céntimos 1869 BB en subasta Creusy Numismatique - 22 de abril de 2014
VendedorCreusy Numismatique
Fecha22 de abril de 2014
ConservaciónVF30 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1869 BB en subasta iNumis - 18 de marzo de 2014
VendedoriNumis
Fecha18 de marzo de 2014
ConservaciónVF
Precio
Francia 50 céntimos 1869 BB en subasta Creusy Numismatique - 5 de diciembre de 2013
VendedorCreusy Numismatique
Fecha5 de diciembre de 2013
ConservaciónVF30 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1869 BB en subasta WAG - 7 de julio de 2013
VendedorWAG
Fecha7 de julio de 2013
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1869 BB en subasta Aureo & Calicó - 28 de mayo de 2013
VendedorAureo & Calicó
Fecha28 de mayo de 2013
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1869 BB en subasta cgb.fr - 5 de diciembre de 2012
Vendedorcgb.fr
Fecha5 de diciembre de 2012
ConservaciónVF
Precio
Francia 50 céntimos 1869 BB en subasta JMPG - 2 de diciembre de 2012
VendedorJMPG
Fecha2 de diciembre de 2012
ConservaciónDETAILS
Precio
Francia 50 céntimos 1869 BB en subasta Monnaies d'Antan - 11 de mayo de 2012
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha11 de mayo de 2012
ConservaciónVG
Precio
Francia 50 céntimos 1869 BB en subasta iNumis - 23 de marzo de 2012
VendedoriNumis
Fecha23 de marzo de 2012
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1869 BB en subasta iNumis - 23 de marzo de 2012
VendedoriNumis
Fecha23 de marzo de 2012
ConservaciónVF
Precio
Francia 50 céntimos 1869 BB en subasta Cayón - 26 de febrero de 2010
VendedorCayón
Fecha26 de febrero de 2010
ConservaciónXF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 50 céntimos del 1869. BB?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1869. BB es de 150 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1869 con letras BB?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1869 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1869. BB?

Para vender 50 céntimos del 1869, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

