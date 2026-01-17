flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1868 BB "Tipo 1864-1869" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 50 céntimos 1868 BB "Tipo 1864-1869" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 50 céntimos 1868 BB "Tipo 1864-1869" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Teutoburger Münzauktion GmbH

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC9,992,000

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1868
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaEstrasburgo
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:360 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1868 BB "Tipo 1864-1869" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (24)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1868 con marca de ceca BB. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Estrasburgo. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 800 vendido en la subasta iNumis por EUR 985. La subasta tuvo lugar el 7 de junio de 2016.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1868 BB en subasta cgb.fr - 2 de diciembre de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha2 de diciembre de 2025
ConservaciónAU58
Precio
406 $
Precio en la divisa de la subasta 350 EUR
Francia 50 céntimos 1868 BB en subasta Russiancoin - 20 de noviembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha20 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1868 BB en subasta Russiancoin - 25 de septiembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha25 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1868 BB en subasta Patrick Guillard Collection - 15 de septiembre de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha15 de septiembre de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
891 $
Precio en la divisa de la subasta 760 EUR
Francia 50 céntimos 1868 BB en subasta Russiancoin - 21 de agosto de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha21 de agosto de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1868 BB en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónXF40
Precio
Francia 50 céntimos 1868 BB en subasta Jean ELSEN - 9 de diciembre de 2023
VendedorJean ELSEN
Fecha9 de diciembre de 2023
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1868 BB en subasta MDC Monaco - 3 de diciembre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1868 BB en subasta cgb.fr - 25 de octubre de 2022
Vendedorcgb.fr
Fecha25 de octubre de 2022
ConservaciónXF45
Precio
Francia 50 céntimos 1868 BB en subasta MDC Monaco - 4 de junio de 2022
VendedorMDC Monaco
Fecha4 de junio de 2022
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1868 BB en subasta Pegasus Auctions - 27 de marzo de 2022
VendedorPegasus Auctions
Fecha27 de marzo de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1868 BB en subasta Felzmann - 18 de enero de 2021
VendedorFelzmann
Fecha18 de enero de 2021
ConservaciónVF
Precio
Francia 50 céntimos 1868 BB en subasta Felzmann - 4 de marzo de 2020
VendedorFelzmann
Fecha4 de marzo de 2020
ConservaciónVF
Precio
Francia 50 céntimos 1868 BB en subasta cgb.fr - 9 de abril de 2019
Vendedorcgb.fr
Fecha9 de abril de 2019
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1868 BB en subasta iNumis - 7 de marzo de 2017
VendedoriNumis
Fecha7 de marzo de 2017
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1868 BB en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1868 BB en subasta Rauch - 20 de abril de 2016
VendedorRauch
Fecha20 de abril de 2016
ConservaciónVF
Precio
Francia 50 céntimos 1868 BB en subasta Stephen Album - 16 de enero de 2015
VendedorStephen Album
Fecha16 de enero de 2015
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1868 BB en subasta SINCONA - 17 de octubre de 2014
VendedorSINCONA
Fecha17 de octubre de 2014
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1868 BB en subasta cgb.fr - 18 de junio de 2014
Vendedorcgb.fr
Fecha18 de junio de 2014
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1868 BB en subasta iNumis - 22 de octubre de 2013
VendedoriNumis
Fecha22 de octubre de 2013
ConservaciónVF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 50 céntimos del 1868. BB?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1868. BB es de 360 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1868 con letras BB?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1868 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1868. BB?

Para vender 50 céntimos del 1868, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

