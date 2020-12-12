flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1867 BB "Tipo 1864-1869" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 50 céntimos 1867 BB "Tipo 1864-1869" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 50 céntimos 1867 BB "Tipo 1864-1869" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Monnaies d'Antan

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC9,991,704

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1867
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaEstrasburgo
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:30 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1867 BB "Tipo 1864-1869" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (60)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1867 con marca de ceca BB. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Estrasburgo. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 495 vendido en la subasta Maison Palombo por CHF 1200. La subasta tuvo lugar el 12 de diciembre de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1867 BB en subasta Antivm Numismatica - 9 de noviembre de 2025
VendedorAntivm Numismatica
Fecha9 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 50 céntimos 1867 BB en subasta Zöttl - 18 de octubre de 2025
VendedorZöttl
Fecha18 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 50 céntimos 1867 BB en subasta Katz - 12 de octubre de 2025
VendedorKatz
Fecha12 de octubre de 2025
ConservaciónXF
Precio
15 $
Precio en la divisa de la subasta 13 EUR
Francia 50 céntimos 1867 BB en subasta Heritage - 4 de agosto de 2025
Francia 50 céntimos 1867 BB en subasta Heritage - 4 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha4 de agosto de 2025
ConservaciónMS65 NGC
Precio
99 $
Precio en la divisa de la subasta 99 USD
Francia 50 céntimos 1867 BB en subasta Zöttl - 3 de mayo de 2025
VendedorZöttl
Fecha3 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 50 céntimos 1867 BB en subasta Münzen Gut-Lynt - 30 de marzo de 2025
VendedorMünzen Gut-Lynt
Fecha30 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1867 BB en subasta Katz - 16 de diciembre de 2024
VendedorKatz
Fecha16 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1867 BB en subasta Katz - 21 de noviembre de 2024
VendedorKatz
Fecha21 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1867 BB en subasta Istra Numizmatika - 10 de noviembre de 2024
Francia 50 céntimos 1867 BB en subasta Istra Numizmatika - 10 de noviembre de 2024
VendedorIstra Numizmatika
Fecha10 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1867 BB en subasta Coins NB - 5 de octubre de 2024
VendedorCoins NB
Fecha5 de octubre de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1867 BB en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 6 de agosto de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha6 de agosto de 2024
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1867 BB en subasta NumisCorner - 16 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1867 BB en subasta Coins NB - 30 de marzo de 2024
VendedorCoins NB
Fecha30 de marzo de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1867 BB en subasta Palombo - 27 de marzo de 2024
VendedorPalombo
Fecha27 de marzo de 2024
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1867 BB en subasta Katz - 10 de marzo de 2024
VendedorKatz
Fecha10 de marzo de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1867 BB en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 27 de febrero de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha27 de febrero de 2024
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1867 BB en subasta Aureo & Calicó - 14 de febrero de 2024
VendedorAureo & Calicó
Fecha14 de febrero de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1867 BB en subasta MDC Monaco - 3 de diciembre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1867 BB en subasta Cieszyńskie CN - 5 de noviembre de 2023
Francia 50 céntimos 1867 BB en subasta Cieszyńskie CN - 5 de noviembre de 2023
VendedorCieszyńskie CN
Fecha5 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1867 BB en subasta Aphrodite Art Coins - 9 de julio de 2023
VendedorAphrodite Art Coins
Fecha9 de julio de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1867 BB en subasta Katz - 30 de octubre de 2022
VendedorKatz
Fecha30 de octubre de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 50 céntimos del 1867. BB?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1867. BB es de 30 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1867 con letras BB?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1867 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1867. BB?

Para vender 50 céntimos del 1867, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FranciaCatálogo de monedas de Napoleón III BonaparteMonedas de Francia en 1867Todas monedas francesasfrancesas de plata monedas francesas monedas con valor nominal 50 céntimosSubastas numismáticas