50 céntimos 1866 BB "Tipo 1864-1869" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 50 céntimos 1866 BB "Tipo 1864-1869" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 50 céntimos 1866 BB "Tipo 1864-1869" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Russiancoin

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC5,255,966

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1866
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaEstrasburgo
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:300 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1866 BB "Tipo 1864-1869" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (27)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1866 con marca de ceca BB. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Estrasburgo. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 64465 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 2064. La subasta tuvo lugar el 21 de septiembre de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1866 BB en subasta Russiancoin - 8 de enero de 2026
VendedorRussiancoin
Fecha8 de enero de 2026
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1866 BB en subasta MDC Monaco - 31 de agosto de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónAU
Precio
35 $
Precio en la divisa de la subasta 30 EUR
Francia 50 céntimos 1866 BB en subasta Artemide Aste - 4 de mayo de 2025
VendedorArtemide Aste
Fecha4 de mayo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
153 $
Precio en la divisa de la subasta 135 EUR
Francia 50 céntimos 1866 BB en subasta Klondike Auction - 21 de noviembre de 2024
VendedorKlondike Auction
Fecha21 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1866 BB en subasta MDC Monaco - 4 de mayo de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha4 de mayo de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1866 BB en subasta Monnaies d'Antan - 25 de noviembre de 2023
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha25 de noviembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1866 BB en subasta Heritage - 22 de septiembre de 2022
VendedorHeritage
Fecha22 de septiembre de 2022
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1866 BB en subasta Heritage - 22 de septiembre de 2022
Francia 50 céntimos 1866 BB en subasta Heritage - 22 de septiembre de 2022
VendedorHeritage
Fecha22 de septiembre de 2022
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1866 BB en subasta KM NUMIS - 15 de junio de 2022
Francia 50 céntimos 1866 BB en subasta KM NUMIS - 15 de junio de 2022
VendedorKM NUMIS
Fecha15 de junio de 2022
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1866 BB en subasta Russiancoin - 15 de octubre de 2020
VendedorRussiancoin
Fecha15 de octubre de 2020
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1866 BB en subasta Russiancoin - 30 de abril de 2020
VendedorRussiancoin
Fecha30 de abril de 2020
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1866 BB en subasta Heritage - 21 de enero de 2020
Francia 50 céntimos 1866 BB en subasta Heritage - 21 de enero de 2020
VendedorHeritage
Fecha21 de enero de 2020
ConservaciónMS67 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1866 BB en subasta Russiancoin - 31 de octubre de 2019
VendedorRussiancoin
Fecha31 de octubre de 2019
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1866 BB en subasta Heritage - 11 de septiembre de 2018
Francia 50 céntimos 1866 BB en subasta Heritage - 11 de septiembre de 2018
VendedorHeritage
Fecha11 de septiembre de 2018
ConservaciónMS67 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1866 BB en subasta Emporium Hamburg - 16 de diciembre de 2016
VendedorEmporium Hamburg
Fecha16 de diciembre de 2016
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1866 BB en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1866 BB en subasta Emporium Hamburg - 13 de mayo de 2016
VendedorEmporium Hamburg
Fecha13 de mayo de 2016
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1866 BB en subasta Artemide Aste - 5 de agosto de 2015
Francia 50 céntimos 1866 BB en subasta Artemide Aste - 5 de agosto de 2015
VendedorArtemide Aste
Fecha5 de agosto de 2015
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1866 BB en subasta Artemide Aste - 18 de febrero de 2015
Francia 50 céntimos 1866 BB en subasta Artemide Aste - 18 de febrero de 2015
VendedorArtemide Aste
Fecha18 de febrero de 2015
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1866 BB en subasta Chaponnière - 26 de noviembre de 2014
VendedorChaponnière
Fecha26 de noviembre de 2014
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1866 BB en subasta iNumis - 22 de octubre de 2013
VendedoriNumis
Fecha22 de octubre de 2013
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Francia 50 céntimos 1866 BB en subasta Coins.ee - 20 de enero de 2026
Francia 50 céntimos 1866 BB en subasta Coins.ee - 20 de enero de 2026
VendedorCoins.ee
Fecha20 de enero de 2026
ConservaciónAU
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 50 céntimos del 1866. BB?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1866. BB es de 300 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1866 con letras BB?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1866 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1866. BB?

Para vender 50 céntimos del 1866, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

