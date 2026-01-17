flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1865 BB "Tipo 1864-1869" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 50 céntimos 1865 BB "Tipo 1864-1869" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 50 céntimos 1865 BB "Tipo 1864-1869" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC5,174,945

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1865
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaEstrasburgo
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:120 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1865 BB "Tipo 1864-1869" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (9)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1865 con marca de ceca BB. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Estrasburgo. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 727412 vendido en la subasta cgb.fr por EUR 105. La subasta tuvo lugar el 21 de octubre de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1865 BB en subasta Russiancoin - 18 de diciembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha18 de diciembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1865 BB en subasta Russiancoin - 23 de octubre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha23 de octubre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1865 BB en subasta cgb.fr - 21 de octubre de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha21 de octubre de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
122 $
Precio en la divisa de la subasta 105 EUR
Francia 50 céntimos 1865 BB en subasta Russiancoin - 18 de septiembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1865 BB en subasta Auctiones - 20 de septiembre de 2020
VendedorAuctiones
Fecha20 de septiembre de 2020
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1865 BB en subasta MDC Monaco - 20 de mayo de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha20 de mayo de 2017
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1865 BB en subasta Auctiones - 20 de septiembre de 2015
VendedorAuctiones
Fecha20 de septiembre de 2015
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1865 BB en subasta Grün - 21 de noviembre de 2014
VendedorGrün
Fecha21 de noviembre de 2014
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1865 BB en subasta SINCONA - 16 de octubre de 2013
VendedorSINCONA
Fecha16 de octubre de 2013
ConservaciónAU
Precio
109 $
Precio en la divisa de la subasta 100 CHF

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 50 céntimos del 1865. BB?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1865. BB es de 120 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1865 con letras BB?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1865 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1865. BB?

Para vender 50 céntimos del 1865, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

