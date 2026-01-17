flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1864 BB "Tipo 1864-1869" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 50 céntimos 1864 BB "Tipo 1864-1869" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 50 céntimos 1864 BB "Tipo 1864-1869" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Katz Auction

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC4,625,849

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1864
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaEstrasburgo
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:150 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1864 BB "Tipo 1864-1869" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (40)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1864 con marca de ceca BB. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Estrasburgo. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 328 vendido en la subasta iNumis por EUR 420. La subasta tuvo lugar el 11 de diciembre de 2012.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1864 BB en subasta Coins NB - 13 de septiembre de 2025
VendedorCoins NB
Fecha13 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
9 $
Precio en la divisa de la subasta 8 EUR
Francia 50 céntimos 1864 BB en subasta Coins NB - 23 de noviembre de 2024
VendedorCoins NB
Fecha23 de noviembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
8 $
Precio en la divisa de la subasta 8 EUR
Francia 50 céntimos 1864 BB en subasta Heritage - 8 de abril de 2024
VendedorHeritage
Fecha8 de abril de 2024
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1864 BB en subasta Heritage - 8 de abril de 2024
Francia 50 céntimos 1864 BB en subasta Heritage - 8 de abril de 2024
VendedorHeritage
Fecha8 de abril de 2024
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1864 BB en subasta MDC Monaco - 9 de marzo de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha9 de marzo de 2024
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1864 BB en subasta Katz - 25 de febrero de 2024
VendedorKatz
Fecha25 de febrero de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1864 BB en subasta Russiancoin - 31 de agosto de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha31 de agosto de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1864 BB en subasta Russiancoin - 25 de mayo de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha25 de mayo de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1864 BB en subasta cgb.fr - 6 de diciembre de 2022
Vendedorcgb.fr
Fecha6 de diciembre de 2022
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1864 BB en subasta Russiancoin - 10 de noviembre de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha10 de noviembre de 2022
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1864 BB en subasta Russiancoin - 12 de mayo de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha12 de mayo de 2022
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1864 BB en subasta Russiancoin - 24 de febrero de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha24 de febrero de 2022
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1864 BB en subasta V. GADOURY - 3 de septiembre de 2021
VendedorV. GADOURY
Fecha3 de septiembre de 2021
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1864 BB en subasta Russiancoin - 27 de mayo de 2021
VendedorRussiancoin
Fecha27 de mayo de 2021
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1864 BB en subasta Russiancoin - 11 de marzo de 2021
VendedorRussiancoin
Fecha11 de marzo de 2021
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1864 BB en subasta Palombo - 12 de diciembre de 2020
VendedorPalombo
Fecha12 de diciembre de 2020
ConservaciónMS66 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1864 BB en subasta Russiancoin - 23 de julio de 2020
VendedorRussiancoin
Fecha23 de julio de 2020
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1864 BB en subasta Stack's - 25 de junio de 2020
Francia 50 céntimos 1864 BB en subasta Stack's - 25 de junio de 2020
VendedorStack's
Fecha25 de junio de 2020
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1864 BB en subasta Russiancoin - 9 de abril de 2020
VendedorRussiancoin
Fecha9 de abril de 2020
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1864 BB en subasta V. GADOURY - 3 de abril de 2020
VendedorV. GADOURY
Fecha3 de abril de 2020
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1864 BB en subasta Russiancoin - 28 de noviembre de 2019
VendedorRussiancoin
Fecha28 de noviembre de 2019
ConservaciónSin grado
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 50 céntimos del 1864. BB?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1864. BB es de 150 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1864 con letras BB?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1864 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1864. BB?

Para vender 50 céntimos del 1864, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

