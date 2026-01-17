flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1868 A "Tipo 1864-1869" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 50 céntimos 1868 A "Tipo 1864-1869" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 50 céntimos 1868 A "Tipo 1864-1869" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: { "ru": "NumisCorner" }

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC2,788,512

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1868
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:100 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1868 A "Tipo 1864-1869" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (16)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1868 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 841 vendido en la subasta cgb.fr por EUR 150. La subasta tuvo lugar el 28 de abril de 2011.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1868 A en subasta Stack's - 13 de marzo de 2025
Francia 50 céntimos 1868 A en subasta Stack's - 13 de marzo de 2025
VendedorStack's
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
220 $
Precio en la divisa de la subasta 220 USD
Francia 50 céntimos 1868 A en subasta NumisCorner - 27 de septiembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha27 de septiembre de 2024
ConservaciónMS60
Precio
40 $
Precio en la divisa de la subasta 36 EUR
Francia 50 céntimos 1868 A en subasta NumisCorner - 15 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha15 de junio de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1868 A en subasta NumisCorner - 26 de abril de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónMS60
Precio
Francia 50 céntimos 1868 A en subasta cgb.fr - 23 de enero de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha23 de enero de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1868 A en subasta Coinhouse - 9 de octubre de 2022
VendedorCoinhouse
Fecha9 de octubre de 2022
ConservaciónVF
Precio
Francia 50 céntimos 1868 A en subasta V. GADOURY - 3 de abril de 2020
VendedorV. GADOURY
Fecha3 de abril de 2020
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1868 A en subasta Heritage - 3 de octubre de 2019
Francia 50 céntimos 1868 A en subasta Heritage - 3 de octubre de 2019
VendedorHeritage
Fecha3 de octubre de 2019
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1868 A en subasta MDC Monaco - 1 de diciembre de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha1 de diciembre de 2017
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1868 A en subasta Aureo & Calicó - 16 de diciembre de 2015
VendedorAureo & Calicó
Fecha16 de diciembre de 2015
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1868 A en subasta Aureo & Calicó - 7 de julio de 2015
VendedorAureo & Calicó
Fecha7 de julio de 2015
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1868 A en subasta London Coins - 7 de junio de 2015
VendedorLondon Coins
Fecha7 de junio de 2015
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1868 A en subasta Aureo & Calicó - 18 de septiembre de 2014
VendedorAureo & Calicó
Fecha18 de septiembre de 2014
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1868 A en subasta Aureo & Calicó - 28 de mayo de 2013
VendedorAureo & Calicó
Fecha28 de mayo de 2013
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1868 A en subasta cgb.fr - 28 de abril de 2011
Vendedorcgb.fr
Fecha28 de abril de 2011
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1868 A en subasta Cayón - 26 de febrero de 2010
VendedorCayón
Fecha26 de febrero de 2010
ConservaciónXF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 50 céntimos del 1868. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1868. A es de 100 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1868 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1868 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1868. A?

Para vender 50 céntimos del 1868, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

