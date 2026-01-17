flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1867 A "Tipo 1864-1869" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 50 céntimos 1867 A "Tipo 1864-1869" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 50 céntimos 1867 A "Tipo 1864-1869" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Katz Auction

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC14,528,438

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1867
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:100 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1867 A "Tipo 1864-1869" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (32)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1867 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 617682 vendido en la subasta cgb.fr por EUR 701. La subasta tuvo lugar el 27 de octubre de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1867 A en subasta Coins NB - 14 de diciembre de 2025
VendedorCoins NB
Fecha14 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
14 $
Precio en la divisa de la subasta 12 EUR
Francia 50 céntimos 1867 A en subasta MDC Monaco - 31 de agosto de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
82 $
Precio en la divisa de la subasta 70 EUR
Francia 50 céntimos 1867 A en subasta MDC Monaco - 31 de agosto de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1867 A en subasta Coins NB - 29 de marzo de 2025
VendedorCoins NB
Fecha29 de marzo de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1867 A en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1867 A en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1867 A en subasta Russiancoin - 3 de octubre de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha3 de octubre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 50 céntimos 1867 A en subasta Katz - 26 de julio de 2024
VendedorKatz
Fecha26 de julio de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1867 A en subasta MDC Monaco - 22 de junio de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de junio de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1867 A en subasta Katz - 10 de diciembre de 2023
VendedorKatz
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1867 A en subasta Katz - 11 de junio de 2023
VendedorKatz
Fecha11 de junio de 2023
ConservaciónVF
Precio
Francia 50 céntimos 1867 A en subasta cgb.fr - 6 de junio de 2023
Vendedorcgb.fr
Fecha6 de junio de 2023
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1867 A en subasta Pruvost - 15 de abril de 2023
VendedorPruvost
Fecha15 de abril de 2023
ConservaciónMS66 GENI
Precio
Francia 50 céntimos 1867 A en subasta Coins NB - 11 de marzo de 2023
VendedorCoins NB
Fecha11 de marzo de 2023
ConservaciónVF
Precio
Francia 50 céntimos 1867 A en subasta cgb.fr - 25 de octubre de 2022
Vendedorcgb.fr
Fecha25 de octubre de 2022
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1867 A en subasta cgb.fr - 25 de octubre de 2022
Vendedorcgb.fr
Fecha25 de octubre de 2022
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1867 A en subasta Olivier Goujon - 9 de octubre de 2022
VendedorOlivier Goujon
Fecha9 de octubre de 2022
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1867 A en subasta Katz - 25 de septiembre de 2022
VendedorKatz
Fecha25 de septiembre de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1867 A en subasta Katz - 28 de julio de 2022
VendedorKatz
Fecha28 de julio de 2022
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1867 A en subasta cgb.fr - 7 de junio de 2022
Vendedorcgb.fr
Fecha7 de junio de 2022
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1867 A en subasta iNumis - 9 de mayo de 2022
VendedoriNumis
Fecha9 de mayo de 2022
ConservaciónXF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 50 céntimos del 1867. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1867. A es de 100 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1867 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1867 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1867. A?

Para vender 50 céntimos del 1867, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

